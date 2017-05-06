Adanaspor tek golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Gençlerbirliği ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadelenin 20. dakikasında sol kanattan kullanılan korner vuruşunda topa çok iyi yükselen Adanaspor kaptanı Ramos, şık kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Gençlerbirliği 90 dakikanın genelinde üstün bir oyun ortaya koymasına karşın, Adanaspor kalecisi Karacic'i geçmeyi bir türlü başaramadı ve karşılaşma Turuncu Beyazlıların 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Adanaspor puanını 23'e yükselterek kümede kalma umudunu gelecek haftalara taşırken, kendi evinde sürpriz bir kayıp yaşayan Gençlerbirliği ise 40 puanda kaldı.