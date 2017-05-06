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  5. 06 Mayıs 2017 19:56

Adanaspor tek golle kazandı

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Adanaspor, rakibini 20. dakikada Ramos'un kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek kümede kalma umudunu sürdürdü.

Adanaspor tek golle kazandı
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Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Gençlerbirliği ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadelenin 20. dakikasında sol kanattan kullanılan korner vuruşunda topa çok iyi yükselen Adanaspor kaptanı Ramos, şık kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Gençlerbirliği 90 dakikanın genelinde üstün bir oyun ortaya koymasına karşın, Adanaspor kalecisi Karacic'i geçmeyi bir türlü başaramadı ve karşılaşma Turuncu Beyazlıların 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Adanaspor puanını 23'e yükselterek kümede kalma umudunu gelecek haftalara taşırken, kendi evinde sürpriz bir kayıp yaşayan Gençlerbirliği ise 40 puanda kaldı.

Gençlerbirliği , Adanaspor , süper lig