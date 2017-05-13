Adanaspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından bordo mavili ekip, oynadığı son 3 maçında 7 puan kaybetti. Gelecek hafta Başakşehir'i sahasında ağırlayacak olan Ersun Yanal'ın öğrencileri, puanını 49 yaptı.

Lige veda eden ev sahibi takım, 24 puana yükseldi. Turuncu beyazlı ekip, bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

YUSUF'TAN AKIL DOLU GOL



20.dakikada Dame N'Doye'nin pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda buluşan Yusuf Yazıcı'nın orta şut karışımı vuruşu kaleci Goran Karacic'in üzerinden ağlarla buluştu. Bu golle bordo-mavililer 1-0 öne geçti.

ADANA'NIN CEVABI GECİKMEDİ



31. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Tevfik Altındağ geçti. Tevfik'in ortasına ön direkte iyi yükselen Renan Foguinho'nun kafa vuruşu Trabzonspor ağları ile buluştu ve skor 1-1'e geldi.

ADANASPOR 10 KİŞİ!



81.dakikada kazanılan faulu hızlı kullanmaya çalışan Okay Yokuşlu, Magaye Gueye'yi hafifçe itti, Magaye bu harekete daha sert bir şekilde cevap verince hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. İkinci sarı kartını gören Gueye, kırmızı kartla oyundan atıldı.

M.S. Karşılaşma 1-1 sona eriyor ve Adanaspor'un ligden düşmesi kesinleşiyor.



90'Yusuf Yazıcı'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Joao Pereira için ofsayt bayrağı kalkıyor.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave ediliyor.

90'Adanaspor, karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Vinicius'un yerine Ahmet Bahçıvan'ı oyuna alarak kullanıyor.

89'Trabzonspor, bu dakikada karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Emmanuel Mas'ın yerine Yusuf Erdoğan'ı oyuna alarak kullanıyor.

81'Gördüğü sarı kartın ardından hakeme itirazlarda bulunan Magaye Gueye, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç oluyor.

81'Topsuz alanda Okay Yokuşlu'ya sert müdahalede bulunup rakibini iten Magaye Gueye, sarı kart görüyor.

79'Emmanuel Mas'ın sol kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Matus Bero'nun kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

75'Jan Durica ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Magaye Gueye, kısa süreli bir sakatlık yaşıyor.

73'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf Yazıcı'nın ortasını kaleci Goran Karacic, yumruklayarak uzaklaştırıyor.

70'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf Yazıcı'nın ortası kaleci Goran Karacic'te kalıyor.

66'Adanaspor, karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Vladimir Koman'ın yerine Bekir Yılmaz'ı oyuna alarak kullanıyor.

66'Olcay Şahan'ın ceza sahasının hemen içerisinden sol çaprazdan çektiği şut kaleci Goran Karacic'te kalıyor.

63'Aynı dakika içinde Fabian Castillo, Dame N'Doye'nin yerine karşılaşmaya dahil oluyor.

63'Trabzonspor, bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Ogenyi Onazi oyundan çıkarken yerine Matus Bero giriyor.

63'Joao Pereira'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Ogenyi Onazi'nin ortasını Mauricio Ramos kafayla uzaklaştırıyor.

59'Sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Olcay Şahan, son çizgiye indikten sonra topu altıpas içerisine çıkarmak istiyor ancak araya giren Mauricio Ramos, tehlikeyi uzaklaştırıyor.

56'Ogenyi Onazi'nin yerden pasına sol kanatta hareketlenen Emmanuel Mas için ofsayt bayrağı kalkıyor.

55'Cem Özdemir'in ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Onur Kıvrak'ta kalıyor.

51'Hızlı gelişen Adanaspor atağında sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Magaye Gueye'nin çektiği şutu kaleci Onur Kıvrak, kurtarmayı başarıyor.

50'Dame N'Doye'nin ceza sahası yayının hemen dışından çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

46'İkinci yarı Adanasporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

45'Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

45'Joao Pereira'nın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Hugo Rodallega'nın çektiği şut savunmadan dönüyor.

40'Trabzonspor yarı alanının ilk metrelerinde Renan Foguinho'ya sert müdahalede bulunan Emmanuel Mas, sarı kart görüyor.

39'Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Olcay Şahan geçiyor. Olcay Şahan'ın ortasını Adanaspor savunması kafayla uzaklaştırıyor.

36'Olcay Şahan'ın yerden pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Yazıcı için ofsayt bayrağı kalkıyor.

33'Sağ kanatta topla buluşan Joao Pereira, son çizgiye indikten sonra ortasını arka direkte bulunan Dame N'Doye'ye yapıyor. Dame N'Doye'nin kafa vuruşu kaleci Goran Karacic'te kalıyor.

31'Adanaspor'un beraberlik golünde asisti yapan isim Tevfik Altındağ oluyor.

31'GOOOLL!! Adanaspor, Renan Foguinho'nun attığı golle skoru 1-1 yapıyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Tevfik Altındağ geçiyor. Tevfik'in ortasına ön direkte iyi yükselen Renan Foguinho'nun kafa vuruşu Trabzonspor ağları ile buşuşuyor.

28'Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşu savunma uzaklaştırmak istiyor ancak top Dame N'Doye'nin önüne düşüyor. N'Doye, gelişine şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

28'Savunmadan dönen topla altıpasın hemen dışında sağ çaprazda buluşan Hugo Rodallega'nın çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

20'GOOOLL!! Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Dame N'Doye'nin pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda buluşan Yusuf Yazıcı'nın orta şut karışımı vuruşu kaleci Goran Karacic'in üzerinden ağlarla buluşuyor.

17'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Tevfik Altındağ geçiyor. Tevfik Altındağ'ın ortası ile ön direkte buluşan Mauricio Ramos'un kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

17'Vladimir Koman'ın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Digao'nun yerden çektiği şut savunmadan sekip kornere çıkıyor.

15'Adanaspor, bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullanıyor. Sakatlanan Roni Gleison'un yerine Cem Özdemir karşılaşmaya dahil oluyor.

11'Vladimir Koman'ın pasına sol kanatta hareketlenen Magaye Gueye için ofsayt bayrağı kalkıyor.

10'Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Dame N'Doye, ara pasını savunma arkasına koşu yapan Hugo Rodallega'ya göndermek istiyor ancak Adanaspor savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırıyor.

6'Olcay Şahan, ara pasını sol çaprazdan ceza sahası içerisine hareketlenmek isteyen Hugo Rodallega'ya göndermek istiyor ancak top kaleci Goran Karacic'te kalıyor.

1'Okay Yokuşlu'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Olcay Şahan'ın ortasını Adanaspor savunması uzaklaştırıyor.



1'Karşılaşma Trabzonsporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Adanaspor’a konuk oluyor.

Ligin son 2 haftasında art arda sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan, Kayserispor’a da 3-2 mağlup olup 5 puan yitiren Trabzonspor, Adanaspor deplasmanından galibiyetle dönerek hem Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor.

Ligde geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden Adanaspor 23 puanla son sırada bulunuyor.

5 Ocak Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

KADROLAR



Adanaspor: Karacic, Diego, Ramos, Didi, Sami Can, Tevfik, Foguinho, Roni, Koman, Vinicius, Guaye

Trabzonspor: Onur, Pereira, Medjani, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, N'Doye, Rodallega