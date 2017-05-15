Adriano: Bu maç çok önemliydi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Bursaspor'u Cenk Tosun'un 65. dakikada ve Aboubakar'ın 90. dakikada attığı golle 2-0 mağlup ederek Medipol Başakşehir'den liderliği geri aldı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Maç sonrası Siyah Beyazlılar'ın Brezilyalısı Adriano, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte tecrübeli futbolcunun maç sonu açıklamaları;

"Baskı var, son hafta da Başakşehir bizden önce oynadı ve önümüze geçti. Bu maç önemliydi. Takım olarak iyiydik."

"İlk yarıda bitirici değildik ama ikinci yarı bu konuda daha iyiydik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum."

"Bundan sonra maçlara olumlu yaklaşmamız lazım. Sahaya ağırlığımızı koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik, güven tazeledik."