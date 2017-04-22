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  1. 22 Nisan 2017 15:19

Advocaat, derbide oyuncularının rahat olmalarını istedi

Yarın TT Arena'da ezeli rakibi Galatasaray'la önemli bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Dick Advocaat oyuncularının rahat olmalarını istedi.

Advocaat, derbide oyuncularının rahat olmalarını istedi
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Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi sezonun en değerli maçlarından biri olarak yorumlanırken, hedeflerin haricinde prestij olarak 3 puanın önemine dikkat çekiliyor.

Bu konuda Dirk Advocaat da derbi konusunda özellikle stresten uzak olma konusuna değiniyor. 37 yıllık teknik adamlık geçmişinde birçok büyük maça çıkan Hollandalı hoca, mevcut şartları tek tek sıralayıp, neden rahat olmaları gerektiği konusunda telkinlerde bulunuyor. İlk olarak ideal ve istikrar kazanmış bir ilk 11’in olması dikkat çekiyor. Tudor’lu Galatasaray’ın kadro kurgusuna nazaran Advocaat’ın Fenerbahçe’sinin ideal bir sistemi bulunuyor.

İkinci olarak Fenerbahçe’deki ortamın daha sakin olması dikkat çekiyor. Son haftalarda hedefte olan Tudor’un aksine sarı-lacivertlilerde gelecek sezon Dirk Advocaat’ın devam etmeyeceği biliniyor.

Üçüncü bir durum da hedefler konusunda. İki takım ilk 3 sırayı hedeflerken, Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası iddiası hâlâ sürüyor. Sezonu kupa ile kapama ihtimali olan sarı-lacivertliler bu duruma güveniyor.

Son olarak ise taraftar baskısının daha çok ev sahibinde olacağı düşüncesi öne çıkıyor. Galatasaray’ın kaybetmemesi gerektiği için daha stresli olacağı düşünülüyor.

Milliyet

fenerbahçe , Advocaat , Galatasaray