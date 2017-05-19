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  5. 19 Mayıs 2017 17:00

Advocaat dün gitti bugün geldi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün ülkesine giden bugün geri dönen Advocaat yönetiminde hazırlıklarına başladı.

Advocaat dün gitti bugün geldi
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Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'de başladı ve 1 saat 10 dakika sürdü. Oyuncular kendilerine verilen programlar kapsamında, bireysel ve gruplar halinde salonda, yaptıkları kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapılacak çalışmalarla devam edecek.

Dün ülkesine giderken görüntülenen Advocaat’ın bugün takımın başında antrenmana çıkması dikkat çekti.

ÜLKESİNE GİTMİŞTİ

19 Mayıs tatili ile hafta sonu tatilini birleştiren yolcular Atatürk Havalimanı’nda yoğunluğa neden olmuştu. Başakşehir’e yenilerek Türkiye Kupası’ndan elenen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Dick Advocaat da kuyrukta görüntülenmişti. Dış hatlardan seyahat eden Fenerbahçe futbol takımı teknik direktörü Dick Advocaat güvenlik noktası uzun bir süre sırada beklemişti.

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