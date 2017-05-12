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  5. 12 Mayıs 2017 15:59

Advocaat Van Persie'yi de götürüyor !

Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Dick Advocaat'ın yıldız golcü Van Persie ile özel bir görüşme yaptığı anlaşıldı.

Advocaat Van Persie'yi de götürüyor !
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Advocaat, sezon başında bitkin olduğu için kızdığı RVP'ye kriter koydu. 

Son dönemde Hollanda aday kadrosuna çağrılmayan başka bir oyuncu da Fenerbahçeli Robin van Persie'ydi. Teknik Direktör Dick Advcocaat, golcü futbolcu ile özel bir görüşme yaptı. Yeniden milli takıma dönüp dönmeyeceğini merak eden van Persie ile açık ve net bir şekilde konuşan Hollandalı şu mesajları verdi:

"Eksiklerini tamamlaman lazım"

"Sezon başında buraya geldiğimde çalışmadığı için çok eksiklerin vardı. bunu sana o zaman da çok net şekilde söyledim. Şimdi görüyorum ki; burada isteklisin ve çalışıyorsun. Takıma katkı sağlamak için çabanı görüyorum. Daha önce de eksiklerin olduğunu söylemiştim. Bunları tamamlaman lazım.

Hedefinin Hollanda Milli Takımı olması gerektiğini zaten biliyorsun. Sen hem Fenerbahçe hem de Hollanda için önemli bir oyuncusun. Ama biraz daha fazla çalışman lazım. Buna ulaşman ve bunu hak etmen için tek yol bu. Bu bilinçle devam edersen seni kadroya alırım. Aksi halde forma yok.

Sezon sonunda Hollanda Milli Takımı'nı başına geçecek olan Dick Advocaat, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sneijder'e "Belki memnun olmamıştır" diye laf atmıştı.

Akşam

advocaat , fenerbahçe , van persie , hollanda