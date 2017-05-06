Advocaat: ''Yine yeneriz''

F.BAHÇE Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş’a meydan okudu. Dünkü antrenmanda öğrencileriyle bir toplantı yapan Hollandalı, motivasyonu arttırıcı ifadeler kullandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda devirdikleri maç özelinden örnekler veren deneyimli hoca, oyuncunun derbi performansına güvendiğinin altını çizdi. Dolmabahçe’de zaferin nasıl kazanılacağına dair ipuçları da vermeyi ihmal etmeyen hoca, şu ifadeleri kullandı:



‘3 PUANDAN FAZLASI’



“UNUTMAYIN ki herkes rakibimizle kupada oynadığımız maçtan önce ‘Beşiktaş açık ara favori’ diyordu. Kimse bizim kazanmamıza ihtimal vermiyordu. Ancak biz o gün soğukkanlı kalarak sahadan zaferle ayrıldık. Bunu tekrar yapabiliriz. Bu sezonun bazı periyotlarında istediğimiz sonuçları alamamış olabiliriz. Fakat tansiyonu yüksek maçlardaki reaksiyonunuzu herkes gördü. Aynı şekilde iyi motive olursak Beşiktaş’ı yine yenebiliriz. Kazanacağımız 3 puan yarışta bize çok önemli avantaj getirecek. Galibiyet alırsak sadece 3 puan değil, çok daha fazlasını kazanmış oluruz.”