Advocaat'tan Beşiktaş taktiği !

Şampiyonluk hedefinden uzaklaşmış olsa da ligde zirve yarışındaki takımlara karşı başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe’de artık tüm gözler Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda.

Sezon başından bu yana lige verilen aralarda ailesini görmek için Hollanda’ya giden teknik direktör Dick Advocaat, bu kez Türkiye’de kalıp tüm konsantrasyonunu kritik maça vermiş durumda. 3-1 kazandıkları Akhisar Belediye mücadelenin ardından yapılan antrenmanlarda yükleme yapan tecrübeli çalıştırıcı, pazartesi gününden itibaren işin taktik kısmına yoğunlaşacak.

"Hızlı olmalıyız"

Yardımcıları Core Pot ve Mario Been’le birlikte Galatasaray’ın Igor Tudor yönetimindeki tüm mücadelelerini izleyen Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1-0 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasını da baştan sona izledi.

“Beşiktaş maçındaki gibi oynamalıyız"

Tıpkı Vodafone Arena’dakine benzer bir taktikle sahaya çıkmaları durumunda TT Arena’dan zaferle ayrılacaklarına inanan 69 yaşındaki çalıştırıcı “Beşiktaş maçındaki gibi oynamalıyız. Orta sahayı kalabalık tutup, kazanacağımız toplarla hızlı hücuma çıkarsak gol buluruz. Puan olarak rakibimizin önünde olmamız onları fazlasıyla risk almaya itecek. Bunu fırsata çevirmemiz lazım. Hele ilk golü bulan taraf biz olursak işte o zaman rahat bir maç geçiririz” ifadelerini kullandı.