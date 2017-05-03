Advocaat'tan Emenike'ye: ''Bu maç senin adamım''

Süper Lig'de 17 maç sonra süre alan Emmanuel Emenike'nin 3 puanı getiren golün asistini yapması, teknik direktör Dick Advocaat'ı çok mutlu etti.

Robin van Persie'nin cezası nedeniyle oynayamadığı Çalykur Rize maçında Nijeryalı'ya ihtiyaç olacağını bildiği için hafta içinde öğrencisini motive edici konuşmalar yapan Hollandalı, oyuncuyu karşılaşmaya çok iyi hazırladı.

Geçen hafta yapılan antrenmanda "Seni unuttuğumu zannetme. Sezon başı geldiğimde de seni tanıdığımı yüzüne karşsöylemiştim. İngiltere maceranda seni takip etmiştim. Ancak F.Bahçe'deki kariyerini iyi geçirmedin. Antrenmanlara kendini tam olarak veremedim. Senin kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmedim. Bana göre sen yeteneklerinin farkında değilsin ve gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için bir çaba sarfetmiyorsun" ifadelerini kullanan 69 yaşındaki hoca, Emenike'yi oyuna alırken bir konuşma daha yaptı.

ODADA TEBRİK

"Bu maç senin adamım. Şimdi gir ve maçı bize getir" sözleriyle sorunlu oyuncuyu ateşleyen Advocaat, bir anlamda 3 puanın mimarı oldu.

Bu mücadelenin ardından soyunma odasında da Nijeryalı forveti özel olarak tebrik eden Advocaat, kalan haftalarda ona daha fazla forma şansı tanıyacağının da sinyallerini verdi.