Advocaat'tan İsmail Köybaşı sürprizi

Fenerbahçe’nin derbi 11’i merakla bekleniyor. Dick Advocaat, kadroda 10 ismi belirledi. Kjaer’in oynamaması halinde yerine Neustadter forma giyecek. Tecrübeli teknik adamın karar veremediği tek bölge sol açık. Dick Advocaat, her gün idmanlarda farklı bir ismi bu bölgede oynattı. Pazartesi antrenmanında çift kale maçta solda Volkan Şen oynadı.

Salı günü ise Miroslav Stoch’a şans veren Advocaat, çarşamba idmanında ise Aatif’ı oynattı. Dick Advocaat’ın denemeleri dün de devam etti. Bu kez sol kanatta şans bulan isim İsmail Köybaşı oldu. Normalde sol bekte görev yapan İsmail, dünkü çalışmada Hasan Ali Kaldırım’ın önünde forma giydi.

Tecrübeli teknik adam, 4 oyuncusunu bu bölgede denese de formayı kime giydireceği konusunda sır vermedi. Fenerbahçe’de bugün yapılacak antrenmanın ardından, sol kanatta görev yapacak ismin belli olması bekleniyor. Advocaat bu bölgede Moussa Sow’u da deneyebilir ancak Senegalli’nin kulübedeki yedek forvet olma ihtimali çok daha yüksek.