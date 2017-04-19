Advocaat'tan Lens'e özel görev

Galatasaray'la oynanacak derbide ezeli rakibini kanatlardan vurmayı planlayan Hollandalı teknik adam Advocaat, oyuncularına “Hep birlikte savunma, birlikte hücum edelim” talimatını verdi. Jeremain Lens ise ikinci forvet olarak görev yapacak.

Advocaat stratejisini belirledi

Fenerbahçe, sezonun maçı olarak görülen Galatasaray derbisine kilitlendi. Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın da derbi stratejisi belli oldu. Hollandalı hoca, oyuncularından birlikte savunma yapıp, birlikte hücum etmelerini istiyor.

Taktik antrenmanlarda kenar bindirmeleri ve orta çalışması yaptıran Hollandalı hoca, Van Persie'ye kanat oyuncularından daha çok top göndermesini talep etti. Lens'e çok güvenen Advocaat, Hollandalı yıldızı ikinci forvet olarak görevlendirecek.

Lens'e serbestlik!

Advocaat, Jeremain Lens ile de özel bir görüşme yaparak, “Derbide seni forvet olarak görevlendirebilirim” ifadelerini kullandı. Lens'e sahada serbestlik tanıyacak olan Hollandalı hoca, böylece Lens'in rakip tarafından markajdan kurtulmasını sağlayacak. Başarılı futbolcu, saha içerisinde zaman zaman orta sahaya da gelerek hücum ile orta saha içerisinde pas trafiğini sağlayacak. Volkan Şen'in ise derbide yedek soyunacağı ve ilerleyen dakikalarda sahaya gireceği belirtildi.(AMK)