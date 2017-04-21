Advocaat'tan Sneijder'e özel önlem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray ile oynanacak ezeli derbi öncesinde, öğrencileriyle toplantılarını sürdürüyor. Sahada, öncelikli hedeflerinin orta saha üstünlüğünü ele geçirmek olduğunu kaydeden Hollandalı çalıştırıcı, “90 dakika boyunca oyunu kontrol eden taraf olmalıyız. Rakipten kaptığımız topları hızlı bir şekilde kanatlara taşıyarak sonuca gideceğiz” ifadelerini kullandı.

SNEIJDER’A ÖNLEM!

Orta sahada görev yapan Josef hücuma daha fazla destek verecek, Kjaer'in oynamaması durumunda ise Mehmet Topal stopere geçecek. Bu durumda orta sahada görev yapacak olan Ozan Tufan savunmaya daha yakın oynayacak ve rakip atakları kesici rol üstlenecek. Kjaer oynamazsa Ozan, oynarsa ise M. Topal, Sneijder'ı tutacak ve rakibin ataklarının oluşmasını engelleyecek.

VAN PERSIE'Yİ ARAYIN

Dick Advocaat, oyuncularından Robin van Persie'yi daha fazla topla buluşturmalarını istedi. Deneyimli hoca, görüntülü analizle RVP'nin boş koşularının görülmediğini dile getirdi. Teknik Direktör Advocaat, Hollandalı yıldızın topu almak için geriye geldiğini, bu nedenle hücum alanında etkisiz kaldığını görüntülü analizlerle oyuncularına anlattı ve “Kaleye yakın bölgelerde RVP'yi görün” dedi.