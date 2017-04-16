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  1. 16 Nisan 2017 14:25

Advocaat'tan yönetime Lens tavsiyesi

Dick Advocaat, takımda kiralık oynayan öğrencisi Jeremain Lens'in gelecek sezon için de takımda tutulması için yönetime tavsiyede bulundu.

Advocaat'tan yönetime Lens tavsiyesi
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Dick Advocaat, bu sezon kiralık olarakFenerbahçe’ye kazandırdığı vatandaşının takım için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Onun gibisini bulamazsınız. Buraya uyum sağladı, ligi tanıdı. Bana göre transferdeki önceliğiniz, Lensolmalı” dedi.

Lens'in takımda kalmasını istedi

Dick Advocaat, ligin başlamasına 1 hafta kala Fenerbahçe’nin başına geçmişti. Bu nedenle transferde fazla söz sahibi olamadı. Ancak takıma kazandırdığı tek isim olan Jeremain Lens, bu sezon Sarı-Lacivertliler’i adeta sırtladı. 29 yaşındaki oyuncu, 27 maçta 5 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Taraftarlar, başarılı futbolcunun takımda kalmasını çok istiyor. Sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılıp, mesleğe nokta koyacak olan Dick Advocaat da yönetime bu yönde tavsiye verdi.

"Performansını artırır"

Jeremain Lens’in takımın en önemli parçalarından biri olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, “Gelir gelmez büyük katkı sağladı. Kendini buraya ait hissediyor ve takımda çok mutlu. Ligi de kulübü de daha iyi tanıyor. Onun gibisini bulmanız zor. Bulsanız da maliyeti çok daha yüksek olur. Bence yeni sezon öncesi transferdeki ilk hamleniz, Jeremain Lens’i almak olmalı. Takımda kalırsa, yeni sezonda performansını daha da artırabilir” ifadelerini kullandı.

Desteğe devam edecek

Hollandalı çalıştırıcı, yönetimin talep etmesi halinde takımla ilgili çok daha detaylı bir rapor hazırlayacak. Bu rapor, yeni sezon öncesi yapılanmada Sarı-Lacivertliler’in en önemli yol göstericisi olacak.

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