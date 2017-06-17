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  5. 17 Haziran 2017 09:02

Ahmet Nur Çebi: ''Burak Yılmaz gündemimizde yok''

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi transferle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar...

Ahmet Nur Çebi: ''Burak Yılmaz gündemimizde yok''
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Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri! Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'a telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Benim büyük payım diye bir şey söz konusu değil. Sadece görevimi yerine getirdim. Biz aylar evvelden beri söylediğimiz için Şenol Güneş konusunda sorun olmadığını söylemiştik. Ayrıca o kadar manidardı ki, lig bitmemiş ve şampiyonluğu kovalayan bir takımın "Hoca gitti, kaldı" tartışmalarına maruz kaldık. O dönemi söylentilerden uzak tutmak için uğraştık ama gündeme geldi hep."

BEŞİKTAŞ KAÇ TRANSFER YAPACAK?

"Transfer çok iyi biliyorsunuz. O geldi, bu gittilerle uzun bir süreç, herkes oyalanıyor. Transfer, bittiyse transferdir. Aradaki konuşmaların söylemlerin, takımı baskı altına almaktan başka bir işe yaramıyor. Konuşulanlar söylentiden ibaret. Takım planlamasında önce 1 stoper alacağız. Bunu yerine getirdikten sonra fazla transfer düşünmüyoruz. Ancak gidenler olursa onların yerlerine transfer yapacağız tabi."

Marcelo ancak ve ancak bizim stoper konusunu çözmemizin nasıl sonuçlandığına bağlı olarak gündemimize bağlı. Aksi halde söz konusu olamaz."

BURAK YILMAZ, BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

"Burak Yılmaz hiç gündemimizde olmadı ama sürekli konuşuluyor. Bugün için söz konusu değil. Gündeme bile gelmedi."

ABOUBAKAR, BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

"Aboubakar için şahsım adınaadına söylüyorum. İstediğimiz gibi bizimle kalacak planımız ve umudumuz var."

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