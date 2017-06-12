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  5. 12 Haziran 2017 18:35

Akhisar'da alternatif golcü aranıyor

Süper Lig'in son haftalarında yükselişe geçen ve gelecek sezon da kaldıkları yerden devam etmek isteyen Akhsiar Belediyespor, forvet hattı için alternatif arayışına girdi.

Akhisar'da alternatif golcü aranıyor
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Spor Toto Süper Lig’de sözleşmesi sona eren Ricardo Vaz Te’nin yanı sıra Medipol Başakşehir’den kiralık gelen Sokol Cikalleshi ve Sporting Lizbon’dan kiralanan Miguel Lopes’i takımda tutmaya çalışan Akhisar Belediyespor, sürekli ilk 11’de yer bulan bu oyuncuların ayrılma ihtimalini düşünerek alternatif arıyor.

Portekizli Vaz Te geride bıraktığımız sezon ligde 11, kupada 14, yarım sezon kiralık oynayan Arnavut Cikalleshi ligde 7 gol atarken, Lopes savunmada görev yapmasına rağmean fileleri 3 keaz sarstı. Başkan Hüseyin Eryüksel, üç futbolcuyla anlaşmak istediklerini ancak alternatif aramayı da ihmal etmediklerini söyledi.

Eryüksel, “Haziran ayının sonuna kadar kadronun şekillenmesi için çalışacağız. Bu futbolcularla anlaşamazsak, listemizdeki alternatif isimlere yöneleceğiz” diye konuştu.

akhisar belediyespor , forvet , golcü , rodallega