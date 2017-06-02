Akhisar'da seri son maçta bozuldu !

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Akhisar Belediyespor, evinde Karabükspor’u konuk etti. Gollü geçen mücadelede gülen taraf 3-2’lik skorla Akhisar Belediyespor oldu.

Ligde üst üste 6 galibiyet alan Akhisar takımı, son maçta Karabükspor’a yenilerek serisini sürdürememiş oldu.

Akhisar takımının gollerini 9. dakikada Sokol Cikalleshi ve 82. dakikada Ricardo Vaze Te kaydetti.

Karabükspor’da Ermin Zec 48, 58 ve 76. dakikalarda kaydettiği gollerle takımına 3 puanı getirdi.

Akhisar Belediyespor bu skorla ligi 48 puanla 7. sırada tamamladı. Okan Buruk ile büyük bir ivme yakalayan Manisa temsilcisi son maçında yenilse de iyi bir yerde sezonu noktaladı.