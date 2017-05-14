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  5. 14 Mayıs 2017 19:46

Akhisar'dan Osmanlıspor'a 4 gol !

Süper Lig’in 31. haftasında Osmanlıspor sahasında Akhisar Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.

Akhisar'dan Osmanlıspor'a 4 gol !
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor deplasmanında adeta coştu. Rakibini 4-0 yenen Ege temsilcisi çıkışını sürdürdü.

Konuk takımın golleri Custodio, Özer Hurmacı, Olcan Adın ve Vaclav Prochazka’dan (k.k) geldi.

Akhisar Belediyespor bu skorla birlikte 42 puana yükselirken, Osmanlıspor 38 puanda kaldı.

Son 3 maçını kazanan Akhisar’da Okan Buruk ile birlikte büyük çıkış yakalandı. Takım son 3 maçta 13 gol kaydetti.

Akhisar Süper Lig’de bir sonraki maçını Alanyaspor ile oynayacak. Osmanlıspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

akhisar belediyespor , osmanlıspor