Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray / Maç sona erdi

Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u ilk yarıda bulduğu 3 golle devirdi.

Maçın son bölümlerinde zorlanan sarı-kırmızılı takım, güç de olsa 3 puanı aldı ve Fenerbahçe ile eşit puana geldi. Sinan Gümüş kaydettiği 2 golle dikkat çekti. Vagner Love ise 23 gole yükselerek gol krallığı yarışında açık ara öne geçti.

GALATASARAY'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL!

17'de Armindo Bruma'nın ceza sahası dışından harika vuruşuyla öne geçen Cimbom, 17'de Sinan Gümüş'le farkı 2'ye çıkardı.

VAGNER LOVE DURMAK BİLMİYOR

Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love, 23. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi ancak Alanyaspor'un gol sevinci kısa sürdü. Alanya'da ilk yarıdaki gol yağmuru Sinan Gümüş'ün bir kez daha sahneye çıkmasıyla sürdü. Genç golcü 27. dakikada ilk yarının skorunu belirleyen golü attı: 3-1.

SUSİC'TE 3 DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise geçen hafta Akhisar Belediyespor'la oynadıkları maçı ilk 11'ine göre takımında 3 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Kenneth Omerou yerine Darko Lazic'i oynatan Susic, Taha Yalçıner'in yerine Isaac Sackey, kaleci Zdenek Zlamal'ın yerine de Haydar Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi. Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Haydar Yılmaz, Gassama, Lazic, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Candeias, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Fernandes ve Vagner Love ilk 11'yle çıktı.

Aytemiz Alanyaspor'da Zlamal, Berkan Emir, Birol Parlak, Landel, Emre Nefiz, Taha Yalçıner, Cenk Ahmet Alkılıç yedek kulübünde kendine yer buldu.

JANDARMA'YA KUTLAMA

İki takım oyuncuları, maç öncesindeki seremoniye birlikte taşıdıkları, "Jandarmamızın 178. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Mücadele öncesi Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından merhum Ali Tanrıyar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mücadelenin başlama saatinin iftar vaktine denk gelmesine rağmen taraftarlar maça ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yaklaşık 300 Galatasaray ve 6 bine yakın Aytemiz Alanyaspor taraftarı izledi.

MS' Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona eriyor.

90'Galatasaray'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Eren Derdiyok, Lukas Podolski'nin yerine oyuna dahil oluyor.

90'Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

89'Vagner Love'un pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Berkan Emir açısı dar olmasına rağmen vuruşunu yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

87'Garry Rodrigues, Cenk Ahmet Alkılıç'a kayarak yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor.

86'Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan ortasında Efecan Karaca ceza alanı hemen içinden kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera rahat biçimde topa sahip oluyor.

76'GOOOLLL!! Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love'un penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye getiriyor. Topun başına geçen Vagner Love sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Fernando Muslera'nın solundan topu ağlarla buluşturuyor.

75'Vagner Love'un şutunu ceza alanı içinde eliyle kestiğini belirten hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösteriyor.

70'Garry Rodrigues'in sol kanattan ortasında savunmada Giorgos Tzavellas topu uzaklaştırıyor.

66'Aytemiz Alanyaspor'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Berkan Emir, Daniel Candeias'ın yerine oyuna dahil oluyor.

66'Giorgos Tzavellas ile Sabri Sarıoğlu arasında yaşanan tartışma sonrasında her iki oyuncu da sarı kart görüyor.

64'Vagner Love'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Daniel Candeias için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

61'Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Garry Rodrigues, Sinan Gümüş'ün yerine oyuna girerken, Josue ise Wesley Sneijder'ın yerine oyuna dahil oluyor.

57'Galatasaray savunmasında yapılan hata sonrasında topla buluşan Daniel Candeias sağ çaprazdan çok sert vuruyor ancak kaleci Fernando Muslera üzerine gelen topu çift yumrukla uzaklaştırıyor.

56'Topla birlikte kateden Emre Akbaba ceza alanı içine girmeden sol çaprazdan şutunu çekiyor ancak top yandan auta çıkıyor.

53'Aytemiz Alanyaspor, Daniel Candeias ile sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Daniel Candeias'ın ortasında Junior Fernandes altıpas önünde kafa vuruşunu yapıyor ancak kale çizgisi üzerinde Sabri Sarıoğlu toou uzaklaştırmayı başarıyor.

51'Wesley Sneijder'ın pasıyla topla buluşan Lukas Podolski'nin ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top üstten auta gidiyor.

48'Vagner Love'un sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

46'Hakem Halil Umut Meler ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor.

45'Hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle ilk yarı Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

45'Serbest vuruşu kullanmak için topun başına Junior Fernandes geçiyor. Junior Fernandes'in sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gidiyor.

45'Selçuk İnan'ın Efecan Karaca'ya yaptığı faul sonrasında Aytemiz Alanyaspor ceza yayı içinden serbest vuruş kazanıyor.

42'Junior Fernandes'in sol çaprazdan şutunda top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

40'Selçuk İnan'ın orta yuvarlığın içinden gönderdiği uzun pası göğüsüyle önüne indiren Bruma ceza alanı içine girdikten sonra vuruşunu yapıyor ancak kaleci Haydar Yılmaz topu kornere çeliyor.

38'Fernando Muslera'nın degaj yapmasını engelleyen Vagner Love, hakem Halil Umut Meler'den sarı kart görüyor. Bu kartla birlikte Vagner Love gelecek hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşüyor.

34'Wesley Sneijder, Daniel Candeias'a arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

30'Serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Lukas Podolski sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top barajdan geri dönüyor.

30'Serbest vuruş kullanılmadan önce barajı bozduğu gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler, Junior Fernandes'e sarı kartını çıkarıyor.

27GOOOLLL!! Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle skoru 3-1 yapıyor. Wesley Sneijder'ın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Martin Linnes son çizgiye indikten sonra pasını geriye doğru Sinan Gümüş'e çıkarıyor. Sinan Gümüş, sol ayağıyla topun gelişine vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

25'Bruma'nın güzel pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Lukas Podolski sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yapıyor. Kaleci Haydar Yılmaz'ın müdahalesi sonrası yan direğe çarpan top kornere çıkıyor.

23'GOOOLLL!! Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love'un golüyle farkı 1'e indiriyor. Emre Akbaba'nın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Fabrice N'Sakala, ceza alanı içine girmeden pasını Vagner Love'a çıkarıyor. Vagner Love, Semih Kaya'dan topu kurtardıktan sonra altıpas önünde sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.



17'GOOOLLL!! Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Wesley Sneijder'ın pasıyla sol çaprazdan ceza alanı içine giren Bruma, pasını Lukas Podolski'ye çıkarıyor. Lukas Podolski'nin penaltı noktasının yanından yaptığı vuruşta Darko Lazic kale çizgisi üzerinde çıkarıyor. Dönen topu kontrol eden Sinan Gümüş sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturuyor.

14'Golde asistini yapan Wesley Sneijder oluyor.

14'GOOOLLL!! Galatasaray, Bruma'nın golüyle öne geçiyor. Wesley Sneijder'ın havadan pasında Bruma sırtı dönük pozisyonda göğüsüyle topu yere indiriyor. Rakibini çok iyi yanıltan Bruma, kaleye yüzünü döndükten sonra ceza yayı içinden sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ve topu kaleci Haydar Yılmaz'ın solundan ağlarla buluşturuyor.

11'Sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Daniel Candeias sağ ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor fakat top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

8'Ceza alanı hemen içinde iki rakibini çok iyi ekarte eden Bruma pasını Lukas Podolski'ye veriyor. Lukas Podolski, ceza alanı sol çaprazından şutunu çekiyor ancak top az farkla yandan auta çıkıyor.

7'Lukas Podolski'nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

6'Selçuk İnan'ın pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Sinan Gümüş için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

5'Lamine Gassama, son çizgiye indikten sonra sağ kanattan ortasını yapıyor ancak Vagner Love'dan önce kaleci Fernando Muslera topa sahip oluyor.

1'Hakem Halil Umut Meler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Galatasaray başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 33. hftanın kapanış maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Onun yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak.

Son 2 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Alanyaspor karşısında 3 puan alarak Fenerbahçe’yi yakalamak istiyor.

Kadrolar:

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Nsakala, Tzavellas, Lazic, Emre, Efecan, Sackey, Junior Fernandes, Candeias, Vagner Love

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Podolski