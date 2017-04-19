Alanyaspor'da Vagner Love şoku

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanı tamamladıktan sonra sağlık heyetine ağrılarının olduğunu söyleyen Love'un ön muayenesi yapıldı.

Daha sonra hastaneye götürülen Vagner Love'un çekilen MR'ında sağ üst adelesinde 2 ayrı noktada yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan golcü futbolcunun cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçında forma giymeyeceği, sonraki haftalardaki durumunun da şu an netlik kazanmadığı belirtildi.