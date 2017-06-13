Alperen Babacan Akhisar Belediyespor'da !

Akhisar Belediyespor, Başkan Hüseyin Eryüksel’in kadroyu gençleştireceklerini açıklamasından kısa bir süre sonra ilk hamleyi yaptı ve TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’un 19 yaşındaki savunma oyuncusu Alperen Babacan’la anlaştı. Kulübüyle sözleşmesi sona eren genç futbolcunun Akhisar Belediyespor ile 3 yıllık anlaşma sağladığı, resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı belirtildi.

Futbola Pamukkale Ünriversitesi Spor Kulübü’nde başladıktan sonra 2011’de Denizlispor’a tranfser olan Alperen, 2014’te profesyonel sözleşme imzaladı. Geride bıraktığımız sezon 20 lig 2 kupa maçında oynayıp 5 gol kaydeden genç futbolcu, son 9 haftada sakatlığı yüzünden takımdaki yerini alamadı. Sağ bek ve stoper mevkilerinde görev yapan Alperen Babacan, U18 Milli Takımı’nda 2, U21 Milli Takımı’nda 5 müsabakada forma giydi.