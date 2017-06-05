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  5. 05 Haziran 2017 15:18

Andre Castro Fenerbahçe ile anlaştı

Kasımpaşa formasını 3 sezondur terleten Andre Castro'nun yeni durağının Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

Andre Castro Fenerbahçe ile anlaştı
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Fenerbahçe'nin, Kasımpaşalı başarılı orta alan oyuncusu Andre Castro ile anlaştığı iddia edildi.

Bu sezon zaman zaman ortaya koyduğu etkileyici futbolla dikkat çeken Castro'nun kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Kasımpaşa, 2013-14 sezonundan bu yana formasını terleten Castro'ya yıllık 1 milyon avrodan yeni bir sözleşme teklif etti fakat Portekizli oyuncu bu teklifi kabul etmedi.

'FENER'LE ANLAŞTI' İDDİASI

Andre Castro'nun, menajeri aracılığıyla kendisiyle temasa geçen Fenerbahçe ile el sıkıştığı öne sürüldü. Orta alanda hücuma dönük takviye arayışlarını sürdüren sarı lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'ın onay vermesi durumunda 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

Andre Castro, Kasımpaşa formasıyla 139 maçta 20 gol attı, 10 asist yaptı.

Goal.com

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