Antalyaspor Jeremy Menez'i transfer etti

Süper Lig'i bu sezon 5. sırada bitirerek büyük başarı yakalayan ve gelecek sezon daha iyi bir takım kurmak için çalışmalara başlayan Antalyaspor ilk transferini gerçekleştirdi ve Jeremy Menez'i transfer ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'i bu sezon 5. sırada bitiren ve yeni sezonda çıtayı daha yükseğe çıkartan Antalyaspor'da yönetim transfer için harıl harıl çalışıyordu. Akdeniz ekibi ilk transferini gerçekleştirdi ve Jeremy Menez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

30 yaşındaki Fransız forvet Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux formalarını giydi.

Yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 24 maça çıktı ve 2 gole imza attı.