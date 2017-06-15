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  5. 15 Haziran 2017 21:39

Antalyaspor Mustafa Akbaş'ın peşinde

Antalyaspor, geçen sezon Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan Mustafa Akbaş'ı istiyor.

Antalyaspor Mustafa Akbaş'ın peşinde
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Trabzonspor’un 27 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Akbaş’a Antalyaspor’un talip olduğu belirtildi.

Trabzonspor ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Antalyaspor’un bordo mavili kulübe kiralama ve bonservisiyle satın almayı içeren iki farklı teklif yaptığı belirtildi. Yönetimin gelen bu teklifi değerlendirdikten sonra karar bağlayacağı kaydedildi. Mustafa Akbaş bu sezon Trabzonspor formasıyla 20 resmi maçta bin 431 dakika görev yaptı.

Bu arada, Trabzonspor’un geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na(KAP) açıkladığı 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo'nun bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

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