Antalyaspor - Trabzonspor: 0-3 (Maç devam ediyor)

68'Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yekta Kurtuluş'un çektiği sert şut doğrudan auta gidiyor.



66'Antalyaspor ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Serge Mbilla Etame oyundan alınırken, Serdar Özkan yerine oyuna dahil oluyor.



65'Olcay Şahan, golde asist yapan oyuncu oluyor.



65'GOOOOLLL!! Trabzonspor, Hugo Rodallega ile durumu 3-0'a getiriyor. Olcay Şahan'ın havadan ceza sahası içi sağ çaprazına gönderdiği ortasında topla buluşan Hugo Rodallega sağ ayağıyla şutunu çekiyor. Kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesi yetersiz kalıyor ve üst direğede çarpan top ağlarla buluşuyor.



64'Dame N'Doye, orta alanda yaptığı sert faul sonrasında sarı kartı gören bir başka isim oluyor.



60'Trabzonspor kalecisi Esteban Alvarado ve Samuel Eto'o arasında yaşanan sözlü tartışmalar sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu iki futbolcuyu da sarı kart ile cezalandırılıyor.



55'Antalyaspor maçta ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Yekta Kurtuluş, Danilo Campos'un yerine oyuna dahil oluyor.



54'Dame N'Doye, golde asist yapan oyuncu oluyor.



54'GOOOOLLL!! Trabzonspor, Uğur Demirok ile farkı 2'ye çıkarıyor. Sağ taraftan köşe vuruşu için topun başına geçen Yusuf Yazıcı ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Arka direkte son çizgiden Dame N'Doye topu altıpasın içine doğru çeviriyor. O noktada Uğur Demirok topun gelişine yakın mesafeden şutunu çekiyor ve takımının 2. golünü atmayı başarıyor.



53'Sağ kanattan Danilo Campos'un penaltı noktasının gerisine gönderdiği ortasına Mostapha El Kabir kafa vuruşunu yapıyor ancak bu şutu kaleci Esteban Alvarado rahat bir şekilde kurtarmayı başarıyor.



51'Yusuf Yazıcı, golde asist yapan oyuncu oluyor.



51'GOOOOLLL!! Trabzonspor, Hugo Rodallega ile maçta 1-0 öne geçiyor. Orta alanda topla buluşan Yusuf Yazıcı ara pasıyla topu ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderiyor. O noktada topu önüne alan Hugo Rodallega sağ ayağıyla yerden şutunu çekiyor ve top filelerle buluşuyor.



48'Samuel Eto'o, rakibi Jan Durica'dan topu kaptıktan sonra ceza sahasına giriyor. Kaleci ile karşı karşıya kalan Samuel Eto'o aşırtma bir vuruş deniyor ancak kaleci Esteban Alvarado bu pozisyonda başarılı oluyor. Fakat hakem Yaşar Kemal Uğurlu Samuel Eto'o'nun faul yaparak topu kazandığına hükmediyor.



46'İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci devre Trabzonspor'un santra vuruşuyla başlıyor.



45'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıyı bitiriyor ve mücadelenin ilk yarısı golsüz sona eriyor.



45'İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.



41'Orta sahadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Yusuf Yazıcı ortasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Hugo Rodallega ile Salih Dursun arasında yaşanan hava topu mücadelesi sonrasında bu iki futbolcuda sakatlanıyor ve tedavileri için sağlık ekipleri oyun alanına davet ediliyor.



40'Ondrej Celustka, rakibi Hugo Rodallega'ya yaptığı faul sonrasında sarı kartı görüyor.



36'Sol kanattan Olcay Şahan'ın ceza alanı yaptığı ortası herkesi aşıyor ve doğrudan auta gidiyor.



35'Taç çizgsine yakın bir noktada Serge Mbilla Etame, rakibi Okay Yokuşlu'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.



31'Ceza sahası içi sol çaprazdan Hugo Rodallega, sağ ayağıyla plase bir vuruş deniyor fakat kaleci Ferhat Kaplan bu şutu kurtarmayı başarıyor.



27'Sağ kanattan Okay Yokuşlu'nun altıpasın önüne yaptığı ortasına Dame N'Doye kafa vuruşunu yapıyor ancak bu şut farklı bir şekilde auta çıkıyor.



23'Yusuf Yazıcı'nın serbest vuruştan ceza alanına yaptığı ortası kaleci Ferhat Kaplan'da kalıyor.



21'Sağ kanattan Samuel Eto'o'nun köşe vuruşundan ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Mostapha El Kabir, rakibi Dame N'Doye'a faul yapıyor.



18'Maçın bu bölümlerinde karşılıklı fauller nedeniyle iki takımda pozisyon üretmekte zorlanıyor.



13'Atak yönü sağ kanattan serbest vuruş için topun başına geçen Yusuf Yazıcı ortasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor ancak savunma topu kafayla uzaklaştırıyor.



9'Sağ kanada havadan atılan uzun topa hareketlenmek isteyen Serge Mbilla Etame ofsayta yakalanıyor.



8'Sol kanattan kullanılan kornerde Samuel Eto'o'nun arka direğe yaptığı ortasını kaleci Esteban Alvarado uzaklaştırıyor.



8'Kaleye uzak mesafeden hafif sol çaprazdan Charles Fernando'nun yerden çektiği şutu kaleci Esteban Alvarado kornere çeliyor.



6'Sağ tarafta köşe vuruşundan Danilo Campos, ortasını ceza alanına doğru gönderiyor. Hava topu mücadelesinde Diego Angelo, rakibi Uğur Demirok'a faul yapıyor.



1'Maçta ilk atak ev sahibi ekipden geliyor. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşu için topun başına geçen Danilo Campos, ortasını ön direğe doğru gönderiyor fakat savunma topu uzaklaştırıyor.



1'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadele Antalyaspor'un santra vuruşuyla başlıyor.



-İki takım futbolcuları ve hakemler sahaya çıkıyor. Maç seremoniden hemen sonra başlayacak.



-Oynanan bu mücadelelerde Trabzonspor 86, Antalyaspor ise 50 kez fileleri havalandırmayı başardı.



-İki rakip arasında oynanan 48 resmi mücadelenin 28'ini Trabzonspor, 10'unu Antalyaspor kazanırken, 10 maçtada eşitlik bozulmadı.



-Trabzonspor'da ise kart cezası bulunan Onur Kıvrak ve Kadro dışı olan Mehmet Ekici bu akşam zorlu Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.



-Antalyaspor'da sarı kart cezası bulunan Deniz Kadah ve sakatlıkları devam eden Chico, Emre Güral ve Kena Horic 18 kişilik kafileye dahil edilmeyen isimler oluyor.



-Antalyaspor bu sezon elde ettiği 43 puanla 6. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 44 puanla 5. sırada bulunmaktadır.



-Antalya Arena Stadyum'unda saat 19:00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



-Spor Toto Süper Lig 2016/2017 Sezonu - 28. Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.





İLK 11'LER:



ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Diego, Salih, Sakıb, Charles, Sandro, Danilo, El Kabir, M'Billa, Eto'o

TRABZONSPOR: Esteban, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay, N'Doye, Rodallega