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  1. 28 Nisan 2017 18:35

Antalyaspor’a bir yıldız daha geliyor

Antalyaspor, bonservisi Çin ekibi Shangai Shipg'de bulunan ancak BAE'de Al-Ahli takımında forma giyen Asamoah Gyan ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor’a bir yıldız daha geliyor
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2 puanda aldığı Antalyaspor'u Avrupa potasına kadar taşıyarak camiaya çok başarılı bir sezon yaşatan Rıza Çalımbay, gelecek sezon Kırmızı-Beyazlı takımla zirveyi hedefliyor.

Bu doğrultuda yönetimden aldığı yetkiyle düğmeye basan tecrübeli hoca, flaş bir ismi takımına kazandırmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre bonservisi Shangai Shipg'de bulunan Asamoah Gyan'la Akdeniz ekibi arasında söz kesildi.

Çin'den ayrılacak olan 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmede tarafların el sıkıştığı bildirildi. Eto'o'ya iyi bir alternatif kazandırmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar'ın bu yüzden Gyan için devreye girdiği öğrenilirken oyuncunun maliyetinin de 1 milyon Euro'yu aşmayacağı ifade edildi. Çalımbay, orta saha için de Kasımpaşa'da kontratı sona erecek olan Andre Castro için yönetime rapor sundu.

Fanatik

antalyaspor , asamoah gyan