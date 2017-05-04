Antalyaspor'da hazırlıklar tamamlandı !

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Makoun, Kenan ile Ozan katılmadı.

Hafif ağrıları bulunan El Kabir ise takımdan ayrı salonda çalıştı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanın ilk bölümünde kırmızı beyazlılar top kapma ile pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise Çalımbay futbolcularına küçük sahada çift kale maç yaptırdı. Maçta Çalımbay, defansın solunda Motta’ya liberoda da Sandro’ya görev verdi. Antrenman sonunda Eto’o, penaltı çalışması yaptı.

“ŞAMPİYONLUĞU ETKİLEYEN MAÇ”

Antrenman sonunda Medipol Başakşehir maçı hakkında gazetecilere değerlendirme yapan Çalımbay, “Şampiyonluğu etkileyen bir maç olabilir ama biz de iddiamızı devam ettirmek istiyorsak kazanmamız gerekiyor. Kaybetmek istemiyoruz. Trabzonspor maçında kaybettik aynı şeyi yaşamak istemiyoruz. Bizim tek düşüncemiz galibiyet. Kolay olmayacağını biliyoruz. Şampiyonluk iddiası olan bir takıma karşı oynayacağız ama futbolcularıma inanıyorum” diye konuştu.

UEFA HEDEFİ

Rıza Çalımbay, Antalyaspor’un UEFA Avrupa Ligi hedefi hakkında, “Trabzon maçı kritik bir maçtı kaybetmeseydik çok şansımız vardı ama yine iddiamız devam ediyor. Sonuna kadar kovalayacağız” dedi.

MAÇ GELİRİ YARALANAN TARAFTARA BAĞIŞLANACAK

Ayrıca, Antalyaspor yönetimi Medipol Başakşehir maçının bilet gelirini Adanaspor karşılaşması sonrası yaşanan trafik kazasında yaralanan taraftara bağışlanacağını duyurdu.

Antalyaspor’un internet sitesinden yapılan duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

“5 Mayıs 2017 günü oynanacak olan Antalyaspor- Medipol Başakşehir Süper Lig futbol karşılaşmasından elde edilecek bilet geliri kadar miktar, 1 Mayıs 2017 günü Adanaspor karşılaşmasında takımımızı destekleyen, dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan taraftarlarımıza bağışlanacaktır. Tüm futbolseverleri maça davet ediyoruz.”