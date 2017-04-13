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  1. 13 Nisan 2017 17:43

Antalyaspor'da Trabzonspor mesaisi

Kırmızı-beyazlılar, 15 Nisan'da Aytemiz Alanyaspor'la hazırlık maçı yapacak.

Antalyaspor'da Trabzonspor mesaisi
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Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Kırmızı-beyazlı futbolcular, 22 Nisan'da Trabzonspor'u konuk edecekleri karşılaşmanın hazırlıklarına, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam etti. 

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, dar alanda 5'e 2 top kapma, yarı sahada çift kale maçla sürdü. Yaklaşık 1,5 saatlik idmanda, sakatlıkları bulunan Ondrej Celustka ile Chico, çalışmalarını salonda gerçekleştirdi.   

Bu arada, Antalya'da kamp yapan Almanya'nın Berlin Amatör Ligi takımlarından BSV Hürtürkel'in altyapı oyuncuları da idmanı izledi. Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o ve diğer futbolculardan imza alan 12-13 yaş grubundaki çocuklar, Çalımbay ve kırmızı-beyazlı oyuncularla fotoğraf çektirdi. 

Öte yandan, Antalyaspor'un, halk oylaması nedeniyle lige verilen arada 15 Nisan'da Aytemiz Alanyaspor'la, Regnum Carya Oteli'nin sahasında hazırlık maçı yapacağı bildirildi.

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