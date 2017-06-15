Antalyaspor’dan Casillas bombası

Antalyaspor, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Samuel Eto’o’yu geçen sene Beşiktaş’ın yakın markajına rağmen kadrosunda tutmayı başaran Antalyaspor, bu sezon başında da Fransız yıldız Jeremy Menez’i transfer ederek ses getirmişti.

Akdeniz temsilcisi, bir yıldızı daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas’ın menajeri ile temaslara başlayan Antalyaspor yönetimi, transferi bitirme noktasına geldi.

Casillas’ın menajeri ile bir araya gelen yönetim, yıldız futbolcuya teklifini sundu. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio’nun duyurduğu habere göre Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto’o’nun da menajerliğini yürüten George Gardi ile İtalya’da bir araya geldi. Sözleşmesi 30 Haziran 2017 yılında sona erecek olan Casillas için nabız yoklayan Öztürk, Inter’in de ilgilendiği efsane kaleci için beklemeye geçti.

Profesyonel futbolculuk kariyerine Real Madrid’de başlayan Iker Casillas, 18 yaşında devraldığı kaleyi 16 yıl korumuştu. Kariyerinde Real Madrid ile 5 La Liga, 2 İspanya Kral Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Casillas, İspanya Milli Takımı formasıyla 2 Avrupa Şampiyonası ve 1 Dünya Dünya Kupası zaferi de yer alıyor.