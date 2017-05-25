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  5. 25 Mayıs 2017 19:24

Antalyaspor’dan Jose Sosa bombası

İsmi son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan eski Beşiktaşlı Jose Sosa'nın transferi için Antalyaspor devreye girdi.

Antalyaspor’dan Jose Sosa bombası
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Beşiktaş’ta oynadığı futbolla iz bırakıp Milan’a giden Jose Ernesto Sosa, Antalyaspor yolunda. Akdeniz ekibi, Arjantinli futbolcu ve Milan kulübü ile bir görüşme gerçekştirdi.

Antalyaspor adına Samuel Eto’o’nun da menajerliğini yapan George Gardi, Milanlı yöneticiler ile görüştü. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

Adı son olarak Fenerbahçe ile anılan Tangocu, sarı-lacivertlileri reddetti. İtalya Serie A’da çıktığı 18 maçta golü bulunmayan 32 yaşındaki Sosa, 2 kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe hücumcu orta saha olarak Sosa ile anlaşamayınca Mathieu Valbuena’ya yöneldi ve bu transferde büyük aşama kaydetti.

AMK Gazetesi

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