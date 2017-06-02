Antalyaspor'dan müthiş kapanış !

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantespor'u 4-1 yendi.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

6. dakikada Gaziantepspor savunmasından seken topu önünde bulan Samuel Eto'o, ceza alanı dışından yaptığı sert şutta top az farkla auta gitti.

21. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Drole plase vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

28. dakikada Kislyak'ın uzaktan sert şutunu kaleci Ferhat sektirince, topu önünde bulan Serkan Bakan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

36. dakikada Ben-Hatira’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ghilas kaleci Ferhat'ı geçti ancak topu ayağından fazla aşınca top takım arkadaşı Serkan Bakan’ın önünde kaldı. Serkan'ın vuruşunu kaleci Ferhat ayaklarıyla çıkardı.

43. dakikada Eto'o ile Makoun arasında yapılan verkaçın ardından ceza alanı içinde topla buluşan Zeki Yıldırım'ın vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Ben-Hatira ile Ghilas verkaçında ceza sahası içinde sol çaprazda tekrar topla buluşan Ben-Hatira’nın vuruşunda top yandan auta gitti.

53. dakikada Antalyaspor'da Makoun'un ters pasında ceza alanı dışında topla buluşan Ghilas'ın sert plasesi yan direkten oyun alanına geri döndü.

56. dakikada Antalyaspor'da Sakıb Aytaç'ın sol kanattan altı pas üzerine yaptığı ortaya Drole gelişine güzel vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1

65. dakikada ani gelişen Gaziantepspor atağında kaleciye karşı karşıya kalan Ben-Hatira'nın vuruşunu kaleci Ferhat çeldi. Seken topu önünde bulan Ghilas'ın vuruşunda Salih Dursun topu çizgiden çıkardı.

71. dakikada Zeki'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eto'o'nun yaptığı vuruşu kaleci Erten yatarak uzaklaştırdı.

72. dakikada Sandro'nun savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Eto'o, kaleci Erten'in yanından topu ağlara gönderdi. 4-1

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa , Serkan Gençerler , Samet Çavuş

Antalyaspor: Ferhat Kaplan , Celustka , Sakıb Aytaç , Salih Dursun , Yusuf Çelik (Sandro dk. 52 ), Zeki Yıldırım , Makoun , Harun Alpsoy (Atakan Cangöz dk. 73 ), Drole , Emre Güral (Doğukan Sinik dk. 67 ), Eto'o

Yedekler: Ahmet Özden, Kenan Horic, Anıl Koç

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantepspor: Erten Ersu , Pedro , Kislyak , Serkan Bakan (Yunus Şencay dk. 87 ?), Alpay Koçaklı , Thiam , Abdülkadir Kayalı , Ben-Hatira , Doğanay , Orkan Çınar , Ghilas

Yedek: Adnan Karabulut

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Drole (dk. 21 ve 56), Zeki Yıldırım (dk. 43), Samuel Eto'o (dk. 72) (Antalyaspor), Serkan Bakan (dk. 28) (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: Yusuf Çelik (Antalyaspor), Kislyak, Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)