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  1. 26 Nisan 2017 15:56

''Artık kontrol bizim elimizde''

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk konusunda kontrolün ellerinde olduğunu söyledi.

''Artık kontrol bizim elimizde''
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Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in puan  kaybetmesinin ardından Adanaspor'u yenerek puan farkını 7'ye yükselttiklerine  dikkati çekerek, "Medipol Başakşehir ile bu hafta oynayacağız. Artık kontrol  bizim elimizde. Medipol Başakşehir'i yenersek fark 10 puana çıkıyor. Matematiksel  olarak garantilemesek bile şampiyonluk için büyük avantaj elde ediyoruz." dedi.

Şampiyonluk mücadelesinde emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden  Albayrak, "Bu bilinçle çalışıyoruz. Olympique Lyon maçını çok tempolu oynadık. Bu  yüksek tempolu karşılaşmanın ardından yorgunduk. Adanaspor karşısında da bunu  gördük. Yine de tecrübeli takımımız var. Birbirleriyle iyi oynadığı için çok iyi  arkadaşlık ortamı bulunuyor. Aile ortamı var. Adanaspor karşısındaki skor da bunu  gösterdi." ifadelerini kullandı.

Adanaspor karşılaşmasının ilk 11'inde şans bulan ve iki asist yapan  Tolgay Arslan'ın performansına değinen Metin Albayrak, "Özlediğimiz Tolgay Arslan  bu. Daha iyilerini yapabilecek güçte. O da bunu biliyor. Bu nedenle mutluyuz.  Kenarda bekleyen moralini bozmuyor. En yukarıdaki isimden malzemecisine kadar  herkes işine konsantre olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, şampiyonluk mücadelesinde önlerindeki iki maçta her şeyin  olabileceğini, sezon sonuna da kalabileceğini vurgulayarak, "Maç oynanılmadan  kazanılmıyor. Kendimize güveniyoruz." şeklinde konuştu.

"Çok acılar çektik"

Yönetim olarak işlerini çok iyi yapmaya çalıştıklarını kaydeden  Albayrak, şunları söyledi:

"Tabii ki kendimizi değerlendirmek doğru olmaz, dışarıdan  değerlendirilmesi gerekiyor. Aldığımız sonuçlarla, yaptıklarımızla iyi işler  gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Çok çalışıyoruz. Başkanımız, yönetim  kurulundaki arkadaşlarımız, hocamız ve ekibi, oyuncular; hepimiz, buralara gelmek  için çok mücadele ettik. Çok acılar çektik."

Kulüp olarak bir hedef önlerine koyduklarını anlatan Albayrak, "Hala  bir hedefimiz var. Planlarımız ve hedeflerimiz daha bitmedi. O hedef  doğrultusunda çalışıyoruz. Herkesin gurur duyacağı bir Beşiktaş oluşturmak  istiyoruz. En büyük hedefimiz her sezon Türkiye'de şampiyonluk ve Avrupa'da kupa.  İnşallah o kupayı bir gün Türkiye'ye getireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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