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  1. 24 Nisan 2017 16:29

Arturo Vidal'e büyük şok ! Başından 6 kez vuruldu

Bayern Münih'in Şilili yıldızı Arturo Vidal'ın kız kardeşinin eşi, arabasını park ettiği sırada başından 6 kez vurularak öldürüldü.

Arturo Vidal'e büyük şok ! Başından 6 kez vuruldu
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Şilili yıldızı Arturo Vidal, aldığı haberle sardıldı.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre; Vidal'in kız kardeşinin eşi, Şili'nin başkenti Santiago'da aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Yanına yanaşan bir aracın içinden sıkılan kurşunlar ile yerde kalan Neira Guerra, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis kaynaklarının verdiği bilgilere göre; bir uyuşturucu kaçakçısı çetesinin hedefin olan Guerra, 6 kurşun ile öldürüldü.

Neira Guerra, Bayern Münih'in yıldızı Arturo Vidal'in 27 yaşındaki kız kardeşi Ambar Vidal Pardo ile evliydi.

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