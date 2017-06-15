Asamoah Gyan ve Alex Song imzalıyor

Yeni sezon öncesi takımın başına Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen’i getirme konusunda anlaşmaya varan, tecrübeli hocayla yarın sözleşme imzalaması beklenen Bursaspor, kadrosunu da kaliteli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile bir dönem Barcelona forması da giyen Rubin Kazan’ın Kamerunlu orta saha oyuncusu Alex Song’u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Yeşil-Beyazlı idareciler, iki transferi de önümüzdeki haftaya kadar bitirmek istiyor. Transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Harun ve Aziz hariç geri dörtlü olduğu gibi değişiyor. Çalışmalar yapıldı, fiyatlar görüşüldü. Yeni hocamızla görüşeceğiz. 2 kanat mutlaka alınacak. Alex Song ve Gyan da çilek tansferlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

‘150 milyon TL geliyor’

Bu arada Yeşil-Beyazlı kulübün başkanı Ali Ay, kulübün borçlarına ilişkin divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde 300 milyon TL civarında bir borçlarının olduğunu belirten Başkan Ay, “Şu andaki borç 306-307 milyon gibi. Kısa vadeli borç 209’dan 90 milyon civarına düştü. Borcu yüzde 50 düşürmeyi garanti ettim. 2 hafta içerisinde çok büyük bir proje bitiriyoruz. Bununla kasaya artı 150 milyon gibi bir para girecek” dedi.