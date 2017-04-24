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  1. 24 Nisan 2017 22:07

Atiba Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba, siyah-beyazlı takımda ilk kez 70. dakikada oyundan alındı.

Atiba Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı
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Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Atiba, Adanaspor maçında yine fark yarattı. Ancak yıldız oyuncu Beşiktaş kariyerinde bir ilki yaşadı. Atiba Hutchinson sezonun ilk yarısındaki Adanaspor maçında bu sezonki üçüncü sarı kartını görmüştü…

Atiba, Beşiktaş kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 70. dakikadan önce oyundan alındı. Teknik direktör Şenol Güneş, Atiba’yı oyundan çıkararak Başakşehir maçında cezalı olma ihtimalini önlemiş oldu.

Öte yandan Kanadalı oyuncuyla ilk yarıda 254 başarılı pas yapan Beşiktaş, ikinci yarıda 30 dakikada 90 isabetli pas yaptı.

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