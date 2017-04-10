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  1. 10 Nisan 2017 16:54

Atiba Hutchinson takımı sırtlıyor !

Beşiktaş'un Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, maçlardaki istatistikleriyle göz dolduruyor.

Atiba Hutchinson takımı sırtlıyor !
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Nefesleri kesen Trabzonspor – Beşiktaş maçına imzayı Atiba Hutchinson koydu. 2013'te geldiği siyah-beyazlı kulüpte kısa sürede vazgeçilmez bir isim haline gelen ve pas istatistiklerini alt üst eden Kanadalı yıldız, taraftarın da şüphesiz ki en sevdiği isimlerden biri. Tribünlerin, “Atiba Hutchinson çatışmalar başlasın” tezahüratıyla bağrına bastığı 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçı sonrası kıssadan hisse gibi bir mesaj verdi.

BJK TV Genel Müdürü Bülent Ülgen'in, “Atiba, bu camia için çok önemli bir isim. Futbolu bıraktıktan sonra BJK TV'ye gelip burada da kademeye girebilir mi” sorusunu yöneltti. Kanadalı ise kariyerini özetleyen bir yanıt verdi ve “Ben oraya yetişirim, hiç sorun yok” dedi. 4 yıldır takımda olan tecrübeli futbolcunun kontratının 2018'de bitecek olması ise camiayı endişelendiriyor. Kanada’dan önemli teklifler alan Atiba, 35 yaşında olacağı 2018'de ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş yönetimi ise opsiyon hakkını kullanıp sonrasında da 2020'ye kadar Atiba'yı tutmak istiyor. Evine çok düşkün olan, “Hayatım” dediği eşi, iki çocuğu ve kız kardeşiyle İstanbul'da mutlu bir hayat süren Atiba ise kesin kararını sezon sonunda ailesiyle konuşup verecek.

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