Atiba son antrenmana katılmadı

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinde orta alanda Holmen'le yaşadığı ikili mücadelenin ardından yerde kalmıştı. Tedavisi saha içerisinde yapılan Atiba, oyundan çıkmış ve yerine Tolgay dahil olmuştu. Kanadalı oyuncunun üst adelesinde zorlanma olduğu bildirilmişti.

Henüz iyileşemeyen Atiba, Siyah-Beyazlı ekibin bugün gerçekleştirdiği idmana sakatlığı nedeniyle katılamadı. Başarılı oyuncu, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Quaresma ve Talisca ise idmana katıldı.