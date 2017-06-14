Atila Turan Kayserispor'da

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekle 3 yıllık anlaşmaya varıldı.



Oyuncunun, 17 Haziran'da transfer döneminin açılmasının ardından resmi sözleşme imzalaması planlanıyor.



Futbola Fransa İkinci Ligi takımlarından Grenoble da başlayan Atila Turan, 2010-2011 sezonunda aynı takımla lig maçlarına çıkmaya başladı.



2011 yılında Portekiz Premier Ligi takımlarından Beira-Mar'a transfer olan Atila, Süper Lig'de 2012-2013 sezonunda Orduspor, 2014-2015'te ise Kasımpaşa formaları giydi.



İki sezondur Reims takımında oynayan Atila, geçtiğimiz sezon takımıyla ligde 15 maça çıkarken, 2 gol kaydetmişti.