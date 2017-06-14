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  5. 14 Haziran 2017 22:29

Atila Turan Kayserispor'da

Kayserispor, Fransa İkinci Ligi takımlarından Reims forması giyen defans oyuncusu Atila Turan'ı renklerine bağladı.

Atila Turan Kayserispor'da
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Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekle 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Oyuncunun, 17 Haziran'da transfer döneminin açılmasının ardından resmi sözleşme imzalaması planlanıyor.

Futbola Fransa İkinci Ligi takımlarından Grenoble da başlayan Atila Turan, 2010-2011 sezonunda aynı takımla lig maçlarına çıkmaya başladı.

2011 yılında Portekiz Premier Ligi takımlarından Beira-Mar'a transfer olan Atila, Süper Lig'de 2012-2013 sezonunda Orduspor, 2014-2015'te ise Kasımpaşa formaları giydi.

İki sezondur Reims takımında oynayan Atila, geçtiğimiz sezon takımıyla ligde 15 maça çıkarken, 2 gol kaydetmişti.

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