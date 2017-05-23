Atınç Nukan Beşiktaş'ta kalıyor

Transfer komitesi yurt dışında bir çok isimle temas halinde olurken Siyah-Beyazlılar'ın önceliği yine kiralama formülü olacak.

DHA'nın haberine göre; Beşiktaş yönetimi bu doğrultuda halen kadroda bulunan Atınç Nukan'ı yeniden kiralamak için harekete geçti. UEFA listesinde altyapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu sebebiyle Atınç'ı yine kadroda tutmak isteyen yönetim Leipzig kulübü ile görüşmelere başladı.

Konu ile ilgili Alman basınına açıklamada bulunan Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, gelecek sezon yeni bir yapılanma içinde olacaklarını ve bu doğrultuda Atınç'ın yine Beşiktaş'ta kiralık olarak oynama ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra 2 sezon önce A takımdan Leipzig'e transfer olan Atınç sezon başında kiralık olarak geri dönmüştü. Bu sezon 16 maçta görev alan genç stoper 1 gol attı.