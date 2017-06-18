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  5. 18 Haziran 2017 10:33

Aykut Kocaman Doumbia'yı bekliyor

Roma’nın kiralamayı düşündüğü Doumbia için, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman’ın onayı bekleniyor.

Aykut Kocaman Doumbia'yı bekliyor
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Fenerbahçe, Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar'dan sonra rotayı forvet transferine çevirdi. Listenin ilk sırasında Roma'nın kadrosunda düşünmediği Seydou Doumbia var. Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Basel'de iyi bir performans sergileyen Fildişili golcü, Kanarya'nın teklifine sıcak bakıyor. Hem kulüple hem de tecrübeli golcüyle prensipte anlaşan yönetim, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın onayını bekliyor.

Fildişili golcünün ardından listenin ikinci sırasında Lucas Perez var. Fenerbahçe, Arsenal ile anlaştı ancak İspanyol forveti ikna etmekte zorlanıyor. Diğer golcü adayları ise Chelsea'den Belçikalı Batshuayi ve Leicester City'den Ahmed Musa.

AMK Gazetesi

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