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  5. 12 Mayıs 2017 12:09

Aykut Kocaman Van Persie'yi istemiyor !

Gelecek sezon Fenerbahçe'de göreve başlayacak olan Aykut Kocaman'ın yıldız golcü Robin van Persie'yi kadrosunda istemediği öğrenildi.

Aykut Kocaman Van Persie'yi istemiyor !
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Kadro kurgusu içerisinde ilk etapta düşünülmeyen Hollandalı forvet, Arap ya da Çin kulüplerine kesinlikle gitmek istemiyor. Sarı-lacivertli formayı giymeye de sıcak bakan Van Persie, ancak Avrupa veya ABD’den gelecek cazip bir teklife tamam diyor.

Gelecek sezon iyi ve yarışçı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe, kadro planlamasına şimdiden başladı. Bu çerçevede takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncular da belirlenecek. Özellikle ayrılması gündemde olacak isimlerin başında Robin Van Persie geliyor. Ancak Hollandalı yıldızın takımdan ayrılması pek de kolay gözükmüyor.Çünkü tecrübeli yıldızı transfer etmeyi düşünen ekipler daha çok Çin ve Arap kulüpleri olarak öne çıkıyor. Van Persie de kesin bir dille bu kulüplerin tekliflerini geri çeviriyor.

Bu ülkelerde mutlu olamayacağını ifade eden 33 yaşındaki yıldız bu nedenle, kapıları kapatıyor. Ancak Van Persie’nin önünde iki seçenek duruyor. Yıldız oyuncunun Avrupa ya da Amerika Birleşik Devletleri kulüplerinden gelecek teklifler dışında ayrılması zor duruyor. 

MAAŞ VE RAPOR

Van Persie’nin takımdan gönderilmek istenmesinin iki temel sebebi var. Birincisi yeni sezonda takımın teknik direktörü olacak Aykut Kocaman’ın raporu. İkincisi ise futbolcunun yüksek maaşı. Yıllık 5 milyon euronun üzerinde kazanan tecrübeli oyuncunun aldığı bu ücret mali dengeleri bozuyor. 

Bu arada takımın diğer golcüleri Jose Fernandao ve Emmanuel Emenike’nin ayrılma ihtimali de bulunuyor. Fernandao için teklifler olsa da Emenike için henüz teklif gelmiş değil.

Milliyet

Aykut Kocaman , fenerbahçe , Robin Van Persie