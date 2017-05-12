Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe sistemi hazır

Spor Toto Süper Lig’de son 3 sezonda şampiyon olamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için yoğun bir hazırlık içerisinde. Yeni sezonda takımın teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman için de artık geri sayıma geçildi.



Kocaman’ın da 2017-18 sezonu başta olmak üzere uzun vadeli bir plan-program ile göreve geçmesi bekleniyor. Uzun soluklu bir çalışma ortamı isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Atiker Konyaspor’da denediği ve başarılı olduğu sistemlerini geliştirerek Fenerbahçe’de sürdürmek istiyor.

Taktik anlamdan transfer programına, çalışma düzeninden kadro yapısına kadar Kocaman’ın büyük bir hazırlığı olduğu kaydedildi. Özellikle taktik anlamda hem tecrübelerini artıran hem de geniş bir portföy oluşturan başarılı antrenör, 3 farklı plana sahip. Oyun yapısı içerisinde A planı olarak 4-2-3-1, B planında zorlu maçlarda 4-5-1 ve iç saha anlamında C planı gibi 4-4-2 bulunuyor. Aykut Kocaman transferi de düzensiz bir şekilde değil, kafasındaki oyun planına göre şekillendiriyor. Fenerbahçe’nin hem oyun planı hem de transfer sistemi, birlikte hareket edecek.

Oyuncu takibi

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’den ayrı kaldığı 4 yılda hem teknik direktör anlamında hem de saha dışı detaylarda epeyce üstüne koyması dikkat çekiyor.



Her fırsatta yeni oyuncular izleyen ve takibi bırakmayan Kocaman, 2.5 yıllık süreçte de Atiker Konyaspor ile özel bir dönem geçirdi. Her zaman ‘antrenör takımı’ hedefinden bahseden tecrübeli hoca, yeşil-beyazlılarda kurduğu sistemi Fenerbahçe’ye taşıyacak. Böylece daha geniş şartlar ve imkanlarda çalışma fırsatı olacak.

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