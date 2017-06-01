Aziz Yıldırım rüya kadro için harekete geçti

Bu sezon pozisyon üretmekte zorlanan, birçok maçta duran toplarla rakibin kilidini açan Fenerbahçe, transfer döneminde ilk olarak bu sorunu çözecek.

Yönetim, hücum hattını baştan aşağı yenilemek için düğmeye bastı. Fanatik'te yer alan habere göre işte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isimler…

İLK İSİM GOLCÜ NİANG

Yüksek fizik gücünün yanı sıra süratli yapısıyla dikkat çeken Niang, bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamadı. Eğer transfer edilebilirse, önümüzdeki sezon hücum hattının en önemli parçalarından biri olacak. Bu sezon Lens'in ikinci baharını yaşaması gibi, Fransız yıldız da Fenerbahçe'de kariyerini yeniden yükselişe geçirebilir. 22 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde önemli yol kat edilirken, Niang'ı kiralamak için kulübü Milan ile de temaslar başlayacak.

VALBUENA GELDİ GELECEK

Adaylar içerisinde transferi bitmeye en yakın isim Mathieu Valbuena. Tecrübeli futbolcu, Lyon'da ikinci baharını yaşadı. Sadece sol kanatta değil, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Fenerbahçe Yönetimi, 33 yaşındaki oyuncunun milimetrik pasları, müthiş şutları ve hızlı oyunuyla takıma çok şey katacağına inanıyor. Lyon Başkanı Aulas'a göre bu transfer çoktan bitti. Ancak sarı-lacivertliler ile Fransız yıldız arasındaki görüşmeler hâlâ devam ediyor.

BİR DİĞER ALTERNATİF NASRİ

Tamamen kulüp kariyerine odaklanmak için milli takımı bile bırakan Nasri, buna rağmen istediği çıkışı yapamadı. Kiralık gittiği Sevilla'da da bekleneni veremedi. Sarı-Lacivertliler, Manchester City'nin yeniden kiralık göndermek istediği 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak '10 numara' sorununu çözmek istiyor. Ancak transferin gerçekleşmesi için Nasri'nin ikna edilmesinin yanı sıra, City'nin oyuncunun 6.2 milyon Pound'luk maaşının bir bölümünü karşılaması gerek…

NAVAS'IN BONSERVİSİ ELİNDE

Yönetim, takımda kalması zor görünen Hollandalı oyuncu Lens'in yokluğunu aratmayacak bir ismi kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Manchester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Jesus Navas, hem kalitesi hem de maliyetiyle sarı-lacivertliler için biçilmiş kaftan… Fenerbahçe yönetimi; isabetli ortaları, çevikliği ve yüksek tekniğiyle takıma büyük katkı vermesini umduğu 31 yaşındaki İspanyol futbolcuyu ikna etmek için var gücüyle çalışıyor.