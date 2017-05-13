Aziz Yıldırım'dan UEFA'ya şike çıkarması

Fenerbahçe’nin beklediği UEFA görüşmesi gerçekleşiyor. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’nın organizasyonuyla gerçekleşecek görüşmede UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir araya gelecekler.

Bu görüşmenin içeriği ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Çünkü taraflar bunun bir nezaket ziyareti olduğunu söylüyor. Ancak Fenerbahçe Başkanı, İsviçre’ye kadar gidip de Ceferin’e sadece, “Hayırlı olsun” demeyeceğine göre konuşulması muhtemel bazı önemli konular var. Biz de bu konuları derledik.

1- FINANSAL FAIR PLAY KONUSU

Türkiye’de kur farkı nedeni ile kulüpler çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Yurt dışından Euro ile alınan oyunculara karşın Türkiye’de TL üzerinden gelir elde eden kulüpler ekonomik anlamda zayıflıyor. Bu da FFP konusunda büyük bir problem yaratıyor. Bu konunun öncelikle gündeme gelmesi bekleniyor.

2- F.BAHÇE’NİN YAŞADIĞI ŞİKE OLAYI

Fenerbahçe’nin, UEFA tarafından Avrupa’ya alınmadığı 3 sezon boyunca yaklaşık olarak 100 milyon Euro’nun üzerinde bir ekonomik açık meydana geldi. Bu, şu an Fenerbahçe’nin toplam borcunun 3’te 1’ine yakın bir rakam... Bu konunun mutlaka gündeme gelmesi bekleniyor.

3- UEFA’DA O DÖNEM YAŞANLAR

Fenerbahçe’nin, Avrupa’dan ceza aldığı dönemlerde önce sarı lacivertliler için temiz raporu verilmiş ardından da müfettiş değişikliği ile bu rapor değiştirilmişti. O dönem yaşananlar da Ceferin ile Aziz Yıldırım arasında yapılacak bu toplantıda muhtemelen gündeme gelecek.

Hürriyet