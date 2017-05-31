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  5. 31 Mayıs 2017 13:03

Bafetimbi Gomis’de beklenen gün geldi

Cim Bom’daki golcü arayışları doğrultusunda, futbol direktörü Cenk Ergün’ün bugün Bafetimbi Gomis’le Fransa’da buluşması bekleniyor.

Bafetimbi Gomis’de beklenen gün geldi
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Sarı-Kırmızılı kulübün transferde son dönemdeki gözdesi Bafetimbi Gomis konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Futbol direktörü Cenk Ergün’ün, 31 yaşındaki futbolcuyla masaya oturmak için bugün Fransa’ya gitmesi bekleniyor. Tecrübeli golcüye senelik 3 milyon Euro önerecek olan Ergün’ün, daha önce İngiliz kulübü Swansea City ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuçla ayrıldığı belirlendi.

Vissel Kobe’ye transfer olacak Podolski’den açılacak maaş bütçesini Gomis’e sunacak olan Sarı-Kırmızılılar, sezon sona ermeden işi bitirmenin hesapları içinde.

Fanatik

Bafetimbi Gomis , cenk ergün , transfer , Galatasaray