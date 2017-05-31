Bafetimbi Gomis’de beklenen gün geldi !

Sarı-Kırmızılı kulübün transferde son dönemdeki gözdesi Bafetimbi Gomis konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Futbol direktörü Cenk Ergün’ün, 31 yaşındaki futbolcuyla masaya oturmak için bugün Fransa’ya gitmesi bekleniyor. Tecrübeli golcüye senelik 3 milyon Euro önerecek olan Ergün’ün, daha önce İngiliz kulübü Swansea City ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuçla ayrıldığı belirlendi.

Vissel Kobe’ye transfer olacak Podolski’den açılacak maaş bütçesini Gomis’e sunacak olan Sarı-Kırmızılılar, sezon sona ermeden işi bitirmenin hesapları içinde.