Barisic takviye istediği yerleri açıkladı

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Zoran Barisic, takımda cezalı ve sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı kendileri açısından zor bir maç olacağını söyledi.

Akhisar karşısında zorluk yaşayacaklarını da kaydeden Barisic, “Fakat takıma normalde giremeyen oyuncularımızın da şans bulacak olması ve kendilerini gösterecek olmaları da onlar için önemli. Takımın bir parçası olduklarını bizlere gösterecekler” dedi.

Sezon boyunca ilk kez Kayserispor maçında forma şansı bulan İshak'ın performansını nasıl bulduğu yönde bir soruya ise Barisic, “İshak hem psikolojik hem de fiziksel açıdan iyi durumda değil ve çökmüştü. İdmanlarla birlikte çalışmalarımızla onu çok daha iyi konuma getirdik ve Kayseri maçında şans verdik ve bunu da çok iyi kullandı. Akhisar maçında da iyi performansını sürdürerek gelecek yıl da iyi işler yapacağını gösterecek” ifadesinde bulundu.

Ligde başarılı olduklarını düşündüklerini de kaydeden Barisiz, “Karabükspor'un hedefi süper ligde kalmaktı ve bizde bunu başardık. Buraya geldiğimizde aslında yeni hoca gelmesi her zaman takımlarda problemdir. Biz bu problemi kolayca açarak adaptasyonu sağlayarak bitime 4 hafta kala ligde kaldığımızı garantilediğimizi için hep beraber başarıya ulaştığımızı düşünüyorum” dedi.

TAKVİYE YERLERİNİ SÖYLEDİ

Gelecek yıl planlamasında transfer çalışmalarının da sorulduğu Zoran Barisic, “Kulübün kanat oyuncularından, 10 numaraya, sağ beke ihtiyacı var bunun bende bilincindeyim ama önce kimlerin kalıp kimlerin gideceğine karar vermek ve ona göre planlama yapmak daha makul olur. Sözleşmesi biten bazı oyuncular olacak, belki başka takımlardan teklif alacak oyuncular olacak ve öncelikle gidenleri belirlemeden yeni oyuncu konusunu planlamak yanlış olur” cevabını verdi.

İdmanın ardından karayolu ile Ankara'ya geçecek olan ve oradan da havayolu ile Manisa'ya hareket edecek olan kırmızı mavili ekipte, kart cezalısı olan Yatabare ve Barış'ın yanı sıra, izinli olan kaleci Ahmet Şahin ve Seleznov'un yanısıra ameliyat olan Ceyhun ve Kerim ile sakatlıkları bulunan Latovleveci, Lazerevic, Gaman ve Serdar yer almadı.