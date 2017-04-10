Başakşehir 1 - 0 Galatasaray / Maç devam ediyor

20'Emre Belözoğlu'nun uzun pasında Cengiz Ünder ceza alanı içinde topla buluşuyor ancak ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

16'Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Emre'nin ortasında Alexandu Epureanu hava topu mücadelesinde kaleci Fernando Muslera'ya faul yapıyor.

15'Medipol Başakşehir, 2. gole çok yaklaşıyor. Sol kanatta Semih Kaya'dan topu kurtaran Cengiz Ünder bekletmeden ceza alanı içine ortasını yapıyor. Edin Visca, ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera direğinden yatarak topu kornere çelmeyi başarıyor.

11'GOOOLLL!! Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un golüyle öne geçiyor. Junior Caiçara'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Semih Kaya'dan seken top altıpasın sağ tarafında Marcio Mossoro'ya geliyor. Marcio Mossoro, bekletmeden pasını Emmanuel Adebayor'ya çıkarıyor. Emmanuel Adebayor ise topu boş kaleye gönderiyor.

7'Emmanuel Adebayor'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Edin Visca ceza alanı içine ortasını yapıyor. Galatasaray savunmasında Aurelien Chedjou, Emmanuel Adebayor'dan önce kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

5'Cengiz Ünder'in sol kanatttan pasında Marcio Mossoro ceza alanı içinde uygun durumda sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor ve Medipol Başakşehir önemli bir fırsatı değerlendiremiyor.

2'Sol kanatta topla buluşan Bruma süratle ceza alanı içine giriyor. Bruma'nın yerden içeri pasında Eren Derdiyok'dan önce Alexandu Epureanu son anda yatarak araya giriyor. Sonrasında Yasin Öztekin'e çarpan top auta çıkıyor.

1'Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Onun yardımcıları Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş.

Ligde Adanaspor’u farklı yenerek morallenen sarı-kırmızılılar, bu sezon karşısında zorlandığı Başakşehir’i yenerek Şampiyonlar Ligi’ne katılma konusunda iddialı bir konuma gelmek istiyor.

Son lig maçında Akhisar Belediyespor’a deplasmanda yenilen Başakşehir takımı ise, kötü gidişini Galatasaray karşısında sonlandırmak amacında.

Kadrolar:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alpaslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

Galatasaray: Muslera, Semih, Ahmet, Chedjou, Linnes, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Rodrigues, Eren