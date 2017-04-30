Başakşehir 3 - 1 Beşiktaş / Maç devam ediyor

87'GOOOLL!! Beşiktaş, Demba Ba'nın attığı golle skoru 3-1'e getiriyor.

85'Medipol Başakşehir, karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Marcio Mossoro oyundan çıkarken yerine İrfan Can Kahveci giriyor.

84'Vincent Aboubakar'ın pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Anderson Talisca'nın çektiği şut savunmadan dönüyor.

82'Medipol Başakşehir, karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Emmanuel Adebayor'un yerine Mustafa Pektemek'i oyuna alarak kullanıyor.

81'Joseph Attamah'dan seken topla altıpasa yakın bir bölgede sol çaprazda buluşan Anderson Talisca'nın gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

80'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Tolgay Arslan'a sert müdahalede bulunan Marcio Mossoro, sarı kart görüyor.

79'Medipol Başakşehir, bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Emre Belözoğlu oyundan çıkarken yerine Hakan Özmert giriyor.

68'Medipol Başakşehir yarı alanının ortalarında sağ kanatta Tolgay Arslan'a yaptığı faulün ardından hakeme itirazlarda bulunan Emre Belözoğlu, sarı kart görüyor.

66'Ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortasını Emmanuel Adebayor kafayla uzaklaştırıyor.

66'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortayı Junior Caiçara kafayla uzaklaştırıyor.

61'Anderson Talisca'nın pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda buluşan Ricardo Quaresma'nın yerden ortası kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

57'Vincent Aboubakar'ın pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Anderson Talisca'nın yerden çektiği şut kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

56'Beşiktaş, karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Ryan Babel'in yerine Vincent Aboubakar'ı oyuna alarak kullanıyor.

55'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortasını savunmasına yardıma gelen Emmanuel Adebayor, kafayla uzaklaştırıyor.

52'Ricardo Quaresma'nın sol kanattan yaptığı orta kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

48'Junior Caiçara'nın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca'nın gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

46'Samuel Holmen'in pasına sol kanatta hareketlenen Cengiz Ünder için ofsayt bayrağı kalkıyor.

46'İkinci yarı Medipol Başakşehirli futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

45'Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

45'Bu dakikada Beşiktaş takımı karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullanıyor. Sakatlanan Atiba Hutchinson'ın yerine Tolgay Arslan, karşılaşmaya dahil oluyor.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave ediliyor.

41'Anderson Talisca'nın sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Cenk Tosun'un kafa vuruşu kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

39'Beşiktaş yarı alanının ortalarında sol kanatta Edin Visca'ya faul yapan Dusko Tosic, sarı kart görüyor. Dusko Tosic, gördüğü bu sarı kartla gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı durumuna düşüyor.

38'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortası yan ağlarda kalıyor.

36'Emre Belözoğlu'nun Ryan Babel'e yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

27'Junior Caiçara'nın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca'nın gelişine çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

23'Bu dakikalarda her iki takım da çok fazla pas hatası yapıyor.

19'Marcio Mossoro'nun yerden pasına ceza sahasının hemen dışında hareketlenen Emmanuel Adebayor için ofsayt bayrağı kalkıyor.

18'GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder'in attığı golle skoru 3-0 yapıyor. Marcio Mossoro'nun ara pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Cengiz Ünder, kaleye açısı dar olmasına rağmen şutunu çekiyor, kaleci Fabricio Agosto'nun müdahalesine rağmen top Beşiktaş ağları ile buluşuyor.

15'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Gökhan Gönül'e sert müdahalede bulunan Emmanuel Adebayor, sarı kart görüyor.

15'Direkten dönen topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Anderson Talisca'nın gelişine çektiği şut kaleci Volkan Babacan'ın ayaklarından dönüyor.

12'Medipol Başakşehir'in attığı 2. golde asisti yapan isim Edin Visca oluyor.

12'GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un attığı golle farkı ikiye çıkarıyor. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Joseph Attamah'ın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Edin Visca, yerden pasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Emmanuel Adebayor'a gönderiyor. Adebayor'un gelişine çektiği şut Beşiktaş ağları ile buluşuyor.

9'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortası kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

7'GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Marcio Mossoro'nun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, Marcelo Guedes'ten sıyrıldıktan sonra yerden şutunu çekiyor, top kaleci Fabricio Agosto'nun solundan ağlarla buluşuyor.

6'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Edin Visca geçiyor. Visca'nın ortasını Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

3'Ricardo Quaresma ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Eren Albayrak, kısa süreli bir sakatlık yaşıyor.

1'Karşılaşma Beşiktaşlı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışındaki iki takımın mücadelesine Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapıyor.

Cüneyt Çakır’ın yöneteceği mücadele öncesinde Başakşehir 57 puanla 2. sırada yer alırken, Beşiktaş 64 puanla zirvede!

KADROLAR

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Bekir, Eren, Holmen, Emre, Cengiz, Visca, Mossoro, Adebayor

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk