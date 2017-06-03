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  5. 03 Haziran 2017 17:11

Başakşehir 3 puanla veda etti

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayseri deplasmanına giden Başakşehir, dişli rakibini Bekir'in golüyle devirmesini bildi.

Başakşehir 3 puanla veda etti
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Büyükşehir Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda Bekir İrtegün'ün 70. dakikada kaydettiği golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ligin son haftalarına sürdürdüğü şampiyonluk yarışını Beşiktaş'a kaptıran Başakşenir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Atiker Konyaspor'a penaltılarla mağlup olmuştu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri büyük bir çıkış yakaladıkları sezonu kupası kapatırken, Kayserispor galibiyetiyle sezonu 73 puanla Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamladı.

Mesut Bakkal'ın takımın başına geçmesiyle oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle düşme hattından kurtulan Kayserispor, 206-2017 sezonunu 38 puanla bitirdi.

Kayserispor , Medipol Başakşehir