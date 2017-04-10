Başakşehir 4 - 0 Galatasaray / Maç sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Başakşehir, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti, şampiyonluk mücadelesinde pes etmeyeceğini kanıtladı. Galatasaray takım halinde maç boyunca adeta döküldü ve taraftarını çıldırtan bir performans sergiledi.



GOL ERKEN GELDİ !



Galatasaray savunması Adebayor karşısında zor anlar yaşadı. Ev sahibi ekip, maçın 11. dakikasında Semih Kaya'nın hatasını affetmedi ve skoru 1-0'a getiren golü attı. Semih'ten seken topu Mossoro müsait durumdaki Adebayor'a aktardı, golcü oyuncu topu kontrol ettikten sonra boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.



FARK İKİYE ÇIKTI



Başakşehir, Adebayor'un 44. dakikadaki kafa golüyle Galatasaray karşısında soyunma odasına 2-0 önde girdi. Caiçara'nın sağdan ortasına Chedjou'nun önünde iyi yükselen Adebayor, penaltı noktasından kafa vuruşunu yaptı. Muslera'nın çaresiz kaldığı pozisyonda üst direğe çarpan top yerden sekip ağlara gitti: 2-0.



ADEBAYOR'DAN HAT-TRİCK



Medipol Başakşehir ikinci yarıya da hızlı başladı. Emmanuel Adebayor'un 57'de kendisinin ve takımının 3'üncü golünü atarak takımını rahatlattı. Edin Visca'nın vuruşunda kaleci Fernando Muslera'dan dönüp yükseklik kazanan topa altıpas içinde Selçuk İnan'nın üzerinden kafa vuruşunu yapan Emmanuel Adebayor topu filelerle buluşturdu ve hat-trick yaptı.



PEKTEMEK SKORU BELİRLEDİ



Maçta son sözü 86. dakikada Mustafa Pektemek söyledi. Galatasaray defansının arkasına atılan topa hareketlenen Pektemek, kalesinden ayrılan Muslera'yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Tecrübeli golcü müsait pozisyonda topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve gecenin skorunu belirledi: 4-0.



TEK FORVET EREN DERDİYOK



Igor Tudor, Medipol Başakşehir müsabakasında savunma ve orta sahayı kalabalık tutup tek forvete döndü. Galatasaray müsabakaya Muslera, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Chedjou, Linnes, Selçuk İnan, Josue, Yasin Öztekin, Bruma, Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı. Galatasaray'ın yedekleri ise Cenk Gönen, Sneijder, Podolski, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, De Jong ve Cavanda'dan oluştu.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE İKİ DEĞİŞİKLİK



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya çıkardı. Turuncu-lacivertli ekipte, Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden İrfan Can Kahveci ilk 18'e giremezken, Ferhat Öztorun ise yedek soyundu.



Bu oyuncuların yerine, sarı kart cezasını dolduran Emre Belözoğlu ile Alparslan Erdem forma giydi.



ADVOCAAT TRİBÜNDE



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi müsabakasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, maçı tribünden takip etti. Hollandalı teknik adam, sarı-lacivertli futbol takımının idari menajeri Hasan Çetinkaya ile geldiği 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşmayı izledi.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ

90' Hakem Cüneyt Çakır maçı bitiren son düdüğü çalıyor. Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ediyor ve puanını 56'ya yükseltiyor. Galatasaray ise bu sonuçla 49 puanda kalıyor.





90'Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

88'Medipol Başakşehir'de son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna dahil oluyor.

86'Golde asisti yapan isim Mahmut Tekdemir oluyor.

86'GOOOLLL!! Medipol Başakşehir, Mustafa Pektemek'in golüyle skoru 4-0 yapıyor. Mahmut Tekdemir'in uzun pasıyla savunmanın arkasına çok iyi sarkan Mustafa Pektemek, kalesini terk eden Fernando Muslera'dan sıyrılıyor. Mustafa Pektemek, sol kanattan ceza alanı içine girdikten sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.-0 yapıyor.

82'Medipol Başakşehir hızlı hücumunu eliyle kesen Josue hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart görüyor.

82'Medipol Başakşehir hızlı hücumunu eliyle kesen Josue hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart görüyor.

80'Galatasaray'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Selçuk İnan oyundan alınırken, Tolga Ciğerci oyuna giren isim oluyor.

78'Lukas Podolski, uzak mesafe olmasına rağmen sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Babacan'ın kontrolünde top yandan auta çıkıyor.

73'Lukas Podolski'nin sağ kanattan ortasında Eren Derdiyok ceza alanı içinde rakibinin üzerinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

73'Medipol Başakşehir'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Samuel Holmen, Marcio Mossoro'nun yerine oyuna giriyor.

70'Alparslan Erdem, Bruma'nın arkadan formasını çekmesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart görüyor.

67'Galatasaray, bu dakikada iki oyuncu değişikliği birden gerçekleştiriyor. Wesley Sneijder, Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerken, Lukas Podolski ise Semih Kaya'nın yerine oyuna dahil oluyor.

64'Josue'nin sol çaprazdan şutunda top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

59'Sağ kanatta topla buluşan Edin Visca için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

57'GOOOLLL!! Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un golüyle farkı 3'e çıkarıyor. Junior Caiçara'nın uzun pasında sağ kanatta Edin Visca, Ahmet Çalık'tan şık bir çalımla sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine giriyor. Edin Visca'nın vuruşunda kaleci Fernando Muslera'dan dönen top yükseklik kazanıyor. Emmanuel Adebayor, altıpas içinde Selçuk İnan'nın üzerinden kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor ve hat-trick yapıyor.

56'Yasin Öztekin, Mahmut Tekdemir'e yaptığı sert faulün ardından hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart görüyor.

54'Marcio Mossoro'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Edin Visca yerden şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.

50'Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ahmet Çalık'ın kafayla uzaklaştırdığı top ceza yayının hemen gerisinde Edin Visca'ya geliyor. Edin Visca, sağ ayağıyla top yere inmeden vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta çıkıyor.

47'Aurelien Chedjou'nun hatalı pasında araya giren Cengiz Ünder sol çaprazdan ceza alanı içine girmeden yerden plase bir vuruş deniyor ancak kaleci Fernando Muslera yatarak soluna giden topu kontrol ediyor.

47'Aurelien Chedjou'nun hatalı pasında araya giren Cengiz Ünder sol çaprazdan ceza alanı içine girmeden yerden plase bir vuruş deniyor ancak kaleci Fernando Muslera yatarak soluna giden topu kontrol ediyor.

46'İkinci yarı Medipol Başakşehir'in vuruşuyla başlıyor.

45'Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle ilk yarı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.

44'45'Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle ilk yarı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.

42'Cengiz Ünder'in sol kanattan ortasında kaleci Fernando Muslera, Emmanuel Adebayor'un önünde topa sahip oluyor.

39'Marcio Mossoro için yan hakemin bayrağı havaya kalkıyor.

35'Junior Caiçara'nın sağ kanattan ortasında Cengiz Ünder arka direkte sol ayağıyla topun gelişine vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor.

33'Emmanuel Adebayor için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

30'Junior Caiçara'nın sağ kanattan ortasında savunmada Aurelien Chedjou kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

25'Sağ kanattan son çizgiye inen Garry Rodrigues ceza alanı içine ortasını yapıyor ancak Medipol Başakşehir savunması topu taca gönderiyor.

23'Galatasaray, Josue ile sağ çaprazdan serbest vuruş kullanıyor. Josue'nin ortasında Ahmet Çalık altıpasın sol tarafından kafa vuruşunu yapıyor ancak top auta çıkıyor.

20'Emre Belözoğlu'nun uzun pasında Cengiz Ünder ceza alanı içinde topla buluşuyor ancak ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

16'Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Emre'nin ortasında Alexandu Epureanu hava topu mücadelesinde kaleci Fernando Muslera'ya faul yapıyor.

15'Medipol Başakşehir, 2. gole çok yaklaşıyor. Sol kanatta Semih Kaya'dan topu kurtaran Cengiz Ünder bekletmeden ceza alanı içine ortasını yapıyor. Edin Visca, ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera direğinden yatarak topu kornere çelmeyi başarıyor.

11'GOOOLLL!! Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un golüyle öne geçiyor. Junior Caiçara'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Semih Kaya'dan seken top altıpasın sağ tarafında Marcio Mossoro'ya geliyor. Marcio Mossoro, bekletmeden pasını Emmanuel Adebayor'ya çıkarıyor. Emmanuel Adebayor ise topu boş kaleye gönderiyor.

7'Emmanuel Adebayor'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Edin Visca ceza alanı içine ortasını yapıyor. Galatasaray savunmasında Aurelien Chedjou, Emmanuel Adebayor'dan önce kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

5'Cengiz Ünder'in sol kanatttan pasında Marcio Mossoro ceza alanı içinde uygun durumda sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor ve Medipol Başakşehir önemli bir fırsatı değerlendiremiyor.

2'Sol kanatta topla buluşan Bruma süratle ceza alanı içine giriyor. Bruma'nın yerden içeri pasında Eren Derdiyok'dan önce Alexandu Epureanu son anda yatarak araya giriyor. Sonrasında Yasin Öztekin'e çarpan top auta çıkıyor.

1'Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Onun yardımcıları Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş.

Ligde Adanaspor’u farklı yenerek morallenen sarı-kırmızılılar, bu sezon karşısında zorlandığı Başakşehir’i yenerek Şampiyonlar Ligi’ne katılma konusunda iddialı bir konuma gelmek istiyor.

Son lig maçında Akhisar Belediyespor’a deplasmanda yenilen Başakşehir takımı ise, kötü gidişini Galatasaray karşısında sonlandırmak amacında.

Kadrolar:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alpaslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

Galatasaray: Muslera, Semih, Ahmet, Chedjou, Linnes, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Rodrigues, Eren