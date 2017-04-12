Başakşehir 4 büyüklerin belalısı oldu !

Ligde Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor’la oynadığı 6 maçtan tam 13 puan çıkardı.

Bu sezon sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir, G.Saray'ı da 4-0'la bozguna uğratarak Şampiyonlar Ligi iddiasını güçlendirip, zirve yarışını da bırakmadı. Turuncu-lacivertliler özellikle bu sezon 4 Büyükler'in kabusu olmaya devam ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri şu ana kadar Süper Lig'de 4 Büyükler'le oynadığı 6 maçtan 13 puan çıkardı. Kalan 7 haftada lider Beşiktaş'la evinde, Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Başakşehir, sadece F.Bahçe'ye kaybederken, Kara Kartal'la da berabere kaldı.

ASLAN'I 3 MAÇTA DA MAĞLUP ETTİ

Başakşehir en flaş sonuçlarını ise sarı-kırmızılılara karşı aldı. Aslan'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda 2-1'le eleyen İstanbul ekibi, ligde de deplasmanda 2-1 ve evinde son olarak 4-0'lık zaferle oynadığı 3 karşılaşmada da şans tanımadı ve büyük bir başarıya imza attı.

SAHASINDA NAMAĞLUP

Ligde ve kupada büyük bir başarıya imza atan M.Başakşehir, bu sezon evinde maç kaybetmedi. Turuncu-lacivertliler, fazla bir taraftar desteği olmamasına rağmen sahasındaki 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Beşiktaş ile beraber evinde maç kaybetmeyen iki takımdan biri oldu.

.